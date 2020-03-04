Тендер на строительство второго этапа межплощадочных дорог ПЛП объявлен в Новосибирске

В Новосибирской области объявлен аукцион на строительство второго этапа объекта «Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 4 очередь строительства». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, участок расположен в районе ст. Чик на территории земельного участка ПЛП Новосибирской области. Начало трассы соответствует пересечению на ПК18+47,88 (участок №1 IV пускового комплекса), объекта «Межплощадочные дороги промышленно-логистического парка Новосибирской области. 2 очередь строительства». Конец трассы ПК2+88,8. Отмечается, что все земельные участки в описанных границах принадлежат АО «УК «ПЛП» на праве аренды или на правах собственности.

Подрядчик должен будет приступить к работам 1 июня 2020 года и завершить их — 31 июля 2020 года.

Цена контракта — 14,1 млн рублей. Источник финансирования — средства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями.

Результаты аукциона будут подведены 13 марта 2020 года.

Фото: Gensa Gensa