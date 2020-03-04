Продовольственная инфляция в Сибири снизилась до 3%

В январе 2020 года годовая продовольственная инфляция в регионах Сибирского федерального округа снизилась до 3%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— В 2019 году увеличилось производство мяса и продуктов его переработки, растительных и животных масел, муки и крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, а также кормов для животных. Относительно низкая капиталоемкость и быстрая окупаемость проектов агропереработки делает их инвестиционно привлекательными, — говорится в сообщении.

Отмечается, развитие пищевой промышленности определялось расширением собственной сырьевой базы. Запасы свинины на складах сибирских сельхозпроизводителей к началу года выросли в 2,7 раза в годовом выражении, курицы – в 1,9 раза. Это ускорило снижение цен на эти виды мяса в рознице.

Темп прироста цен на куриное мясо в Сибирском федеральном округе замедлялся с мая прошлого года. Уже в декабре мясо кур стоило дешевле, чем в декабре 2018 года, в половине регионов СФО. В январе курица подешевела в годовом выражении уже в восьми регионах СФО из десяти. Сильнее всего цена снизилась в Кемеровской области – на 7%.

— Куриное мясо можно считать одним из важнейших продовольственных товаров. Само по себе оно занимает достаточно серьезную долю в потребительской корзине. Кроме того, стоимость куриного мяса влияет и на цену других товаров, например, пельменей и колбас, — прокомментировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Свинина сильнее всего – на 6% – подешевела в январе в Республике Тыва. В целом по СФО цена на этот вид мяса в сравнении с январем 2019 года снизилась на 0,8%.

Сахар подешевел во всех регионах Сибири, сильнее всего – на 38% – в Алтайском крае, единственном регионе Сибири, где выращивают сахарную свеклу. Урожай сахарной свеклы 2019 года стал рекордным, повлияли на цены и большие переходящие запасы.

В целом годовая инфляция в январе в СФО замедлилась до 2,9% после 3,6% в конце 2019 года.

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