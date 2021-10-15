Тепловые электростанции Новосибирской области увеличили отпуск тепла на 22%

Основная причина — более холодная погода, чем годом ранее.

Пять ТЭЦ и 30 котельных СГК суммарно отпустили новосибирским потребителям с начала года 9 млн 599 тыс. Гкал. Это на 22% больше, чем за тот же период год назад.

2021 год стал более холодным, чем предыдущий, соответственно, Новосибирску и Куйбышеву потребовалось больше тепла. Из девяти месяцев только июль и август оказались на уровне прошлого года по температуре воздуха – остальные месяцы были холоднее. Январь 2021 года стал самым холодным за последние 5 лет. Отопительный сезон, с учетом прохладной погоды, городские власти завершили в Новосибирске 8 мая – на 15 дней позже, чем в 2020 году.

За этот же девятимесячный период тепловые электростанции произвели 7 млрд 452 млн. кВтч электроэнергии – на 7% больше аналогичных показателей прошлого года. Росту потребления ресурса способствовали погодные условия и частичное восстановление экономической активности после кризиса 2020 года. Новосибирское региональное диспетчерское управление ЕЭС, в частности, отметило 12-процентный рост потребления тяговой нагрузки у РЖД. А новосибирские ТЭЦ СГК в январе 2021 года потребили на производственные нужды на 13% больше электроэнергии, чем в январе годом ранее.

В целом Новосибирская область с начала года лидирует по темпам роста объемов потребления электроэнергии в Объединённой энергосистеме Сибири: на 8,4% – до 12 млрд 235 млн. кВтч. Таковы данные диспетчерского управления Энергосистемы Сибири. Потребность региона в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем.

Всего на предприятиях СГК во всех регионах присутствия отпуск тепловой энергии за 9 месяцев 2021 года составил 32,9 млн Гкал. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все ТЭЦ и ГРЭС компании произвели 48,9 млрд кВтч электроэнергии, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.