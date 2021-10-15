Как не стать жертвой кибермошенников во время переписи населения

Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— В этом году принять участие в переписи населения впервые можно через портал госуслуг. Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на «Госуслугах» или вовлечь их в свои мошеннические схемы, — заявил специалист.

Сизов порекомендовал россиянам следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес сайта госуслуг.

— Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву S — gosuslugis.ru. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, заменяют букву «о» на цифру 0), — объяснил он.

Кроме того, эксперт отметил, что мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Что соединение незащищенное, можно понять по перечеркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Также высока вероятность того, что активизируются телефонные мошенники. Они могут звонить, представляясь сотрудниками, которые отвечают за перепись, чтобы получить персональные данные жертвы или данные для входа на портал.

Днем ранее на портале «Госуслуги» появилась интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения.

Перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября. Принять в ней участие можно в МФЦ, на стационарных переписных участках, а также в цифровом формате. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.