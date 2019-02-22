Тепловые инспекторы обследовали в морозы более 100 домов новосибирцев

Специалисты СГК подвели итоги самого продолжительного периода пиковых минусовых температур в этом отопительном сезоне. С 1 февраля в течение 10 дней средняя температура наружного воздуха в Новосибирске составила минус 30 градусов, при этом ночью температура опускалась ниже минус 40 градусов, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что объекты энергетики Сибирской генерирующей компании период повышенной нагрузки прошли в штатном режиме. Порывов и аварий на теплосетях в обозначенный промежуток отопительного сезона не было. На время морозов теплоэнергетики организовали дополнительные осмотры оборудования, тепловых камер, центральных тепловых пунктов, зданий и сооружений, а также дежурства аварийно-выездных бригад.

— Новосибирские ТЭЦ за первые 10 дней февраля отпустили 795 тыс Гкал тепловой энергии и выработали 423 тыс МВтч электроэнергии. Это на 18,5% и 8% соответственно выше показателей, достигнутых в предыдущий 10-дневный период, — констатировали в СГК.

Единственным технологическим инцидентом на объектах генерации стала внеплановая остановка на ремонт одного из энергоблоков на Новосибирской ТЭЦ-5 утром 4 февраля. Это сказалось на понижении температуры в квартирах некоторых домов зоны теплоснабжения ТЭЦ. Энергетики устранили дефект и запустили энергоблок в работу вечером того же дня. Параметры теплосети были полностью восстановлены. Каждое обращение жителей проверили специалисты тепловой инспекции Службы измерений, наладки и испытаний теплосетевого подразделения СГК.

Всего за первые 10 дней февраля в диспетчерскую теплосетей СГК поступило 108 обращений. Специалисты тепловой инспекции обследовали объекты, в большинстве случаев это были многоквартирные жилые дома.

От управляющих компаний и ТСЖ поступило 82 обращения, от органов муниципальной власти– 9 обращений и от жителей Новосибирска – 17 обращений.

При проведении проверок на 43 объектах выявлены причины снижения параметров теплоснабжения, проведены мероприятия по наладке систем теплопотребления. По остальным 65 объектам энергетики установили, что параметры соответствуют нормативным. В этих случаях специалисты СГК дали рекомендации УК и ТСЖ по повышению эффективности эксплуатации оборудования внутридомовых систем.

В СГК подчеркнули, что зачастую помещения остывают из-за избыточных потерь тепла. Тепло может уходить через щели и неплотные примыкания балконных блоков и оконных проёмов, когда окна не отрегулированы под «зимний режим», не утеплены межпанельные швы, нарушена изоляция коммуникаций на чердаках и в подвалах.

— Напомним, что энергетики подают тепло до границ дома, — говорит представитель теплосетевого подразделения СГК Егор Шавшин. -—А за регулирование температуры теплоносителя, который идет в квартиры, отвечают управляющие компании и ТСЖ. Но в сложных ситуациях специалисты теплосетевого подразделения СГК всегда готовы проконсультировать управляющие компании и оказать посильную помощь.

Фото: пресс-служба СГК