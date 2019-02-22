Ущерб лесному хозяйству региона от нелегальных рубок составляет около 7 млн рублей

За текущий период в Новосибирской области государственными лесными инспекторами и специалистами территориальных отделов лесных отношений регионального министерства природных ресурсов и экологии выявлено 13 случаев незаконной рубки лесных насаждений, произошедших на территории Болотнинского, Венгеровского, Карасукского, Кыштовского, Мирновского, Сузунского и Татарского лесничеств. Объем нелегально заготовленной древесины составил 331 кубометр. Лесному хозяйству Новосибирской области нанесен ущерб в размере 6 млн. 996 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

— Основная часть нелегальных «стволов» – деловая древесина, из которой изготавливаются доски, брус, то есть пиломатериалы для внутреннего использования. А малая часть – берёза, идущая на дрова. Нуждающимся в топливе ежегодно выписывается разрешение на вырубку дровяной древесины. Но некоторые сельчане «добавляют» к этим разрешённым ещё несколько кубов. И хотя нелегальная рубка лесных насаждений происходит не в промышленных масштабах, ущерб, который в целом наносят государству такие «чёрные» лесорубы, весьма существенен, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

Также Андрей Даниленко отметил, что с начала текущего года уже составлено 62 протокола за нарушения лесного законодательства. Правонарушителям предъявлены штрафы на сумму 468,3 тыс. руб.

Отмечается, что более пяти с половиной миллионов рублей – такой ущерб нанесли лесные преступники лесному хозяйству Новосибирской области. Они нелегально заготовили 113 сырорастущих деревьев породы сосна объемом более 267 кубометров.

Устанавливать факты лесных преступлений помогает и оперативная информация со стороны местных жителей, ставших свидетелями лесного воровства. В министерстве природных ресурсов всегда придавали большое значение профилактической работе среди населения по пресечению роста числа нарушений лесного законодательства, которую намерены еще больше активизировать, координируя все действия, максимально препятствовать незаконным рубкам и вывозу древесины.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды