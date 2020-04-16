Территорию рядом с Технопарком не будут перезонировать

— Из почти тридцати операторов, которые развивают свой бизнес вблизи Новосибирского Технопарка и имеют в собственности земли и сооружения, двое вышли с инициативой перезонировать эту территорию из научно-производственной в общественно-деловую. Это нарушает права других резидентов Технопарка. Я дал поручение разобраться в ситуации. Никаких шагов по перезонированию предпринято не будет. То есть в генплане всё останется так, как есть – в соответствии с принятыми ранее решениями сохранится зона научно-производственной застройки. Считаю, что конфликт в этом отношении полностью исчерпан, — цитирует мэра Анатолия Локтя пресс-служба мэрии города Новосибирска.

Напомним, в январе 2020 года ООО «Сибтехносервис» и собственник двух земельных участков на ул. Кутателадзе обратились в администрацию Советского района с просьбой поддержать предложения по внесению изменений в Генеральный план Новосибирска в отношении квартала, ограниченного улицами Кутателадзе, Демакова, Николаева и Инженерной, и перезонировать из научно-производственной зоны в смешанную общественно-деловую. Первые публичные слушания по данному делу состоялись в феврале.

Отмечается, что руководители предприятий, расположенных рядом с Новосибирским Технопарком, выступили против перезонирования квартала, ограниченного улицами Демакова, Кутателадзе, Инженерная, Николаева, в генеральном плане города.

В результате мэр Анатолий Локоть принял решение – квартал рядом с Технопарком останется зоной научно-производственной застройки.

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