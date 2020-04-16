Новосибирский аффинажный завод переходит на теплоснабжение от ТЭЦ-5

Сибирская генерирующая компания приступает к реализации проекта переключения Новосибирского аффинажного завода на теплоснабжение от ТЭЦ-5. Закрытие котельной предприятия, которая работает на дизельном топливе, снизит загрязнение воздуха в Октябрьском районе, а самому заводу позволит сократить себестоимость продукции, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что на следующей неделе СГК начнет выбор подрядчиков и закупку комплектующих для переключения на систему централизованного теплоснабжения Новосибирского аффинажного завода — одного из крупнейших в России производителей слитков драгоценных металлов. Через несколько недель подрядчики приступят к работам.

Завод еще в конце прошлого года принял решение отказаться от котельной, чтобы сократить издержки на производство тепла. Недавно СГК и аффинажный завод подписали соглашение о намерениях переключить тепловую нагрузку котельной завода объемом 4,5 Гкал/час на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-5. Работы планируется завершить к концу 2020 года.

— Проект выгоден всем: СГК получит нового потребителя, а закрытие котельной снизит нагрузку на экологию густонаселенного района, — отметил заместитель генерального директора теплосетевого подразделения СГК по развитию Николай Шарапов. — Котельная, работающая на дизельном топливе вблизи домов, еще менее экологична для города, чем, например, газовая. Что касается экономии для предприятия, то, даже по скромной оценке, она составит не менее 15 млн рублей в год.

В СГК рассказали, что основной объем средств СГК вложит в оборудование центрального теплового пункта — около 20 млн рублей. Еще порядка 3 млн рублей потребуется на строительство внутриквартальной тепловой сети протяженностью около 20 метров по улице Ленинградской.

Работы на территории производителя золотых слитков потребуют особого проекта организации строительства, допуска сотрудников и графика работ.

В 2020 году, помимо аффинажного завода, СГК планирует переключить на мощности новосибирских ТЭЦ потребителей котельных Новосибирского приборостроительного завода, котельных Закаменского микрорайона, а также территориальной сетевой компании «ТСП-СИБ».

В СГК подчеркнули, что увеличение загрузки ТЭЦ взамен выработки тепла на локальных котельных дает энергосберегающий эффект: это снижает удельные затраты ресурсов на производство тепла. За два года потребители десяти котельных Новосибирска уже перешли на централизованное теплоснабжение от станций города.

Фото пресс-службы СГК