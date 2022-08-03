Технологии накоплений: половина сибиряков копят на пенсию онлайн

Как показал анализ данных, чаще всего пенсионные планы подключают люди в возрасте 35-44 лет. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно.

Интерес к пенсионным продуктам СберНПФ у сибиряков, несмотря на экономическую турбулентность, сохраняется: объём привлечённых средств по договорам ИПП за текущий период в Новосибирске составил более 20 млн рублей, в Томске – более 13 млн рублей. Это примерно на уровне первого полугодия 2021 года.

Сейчас индивидуальные пенсионные планы чаще всего открывают люди в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 40% от общего количества клиентов СберНПФ. Число клиентов в возрасте 45-54 лет за последний год увеличилось — сейчас их 29% против 25% в первом полугодии 2021 года.

60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Еще 25% делают это раз в год, 15% — раз в квартал.

Почти половина сибиряков предпочитают пополнять ИПП на цифровых площадках, без визитов в офис. Через приложение СберБанк Онлайн и сайт СберНПФ в первом полугодии 2022 года в Новосибирске было привлечено около 10 млн рублей, в Томске – почти 4 млн рублей. Цифровой формат удобен и для их регулярного пополнения. Например, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть возможность подключить автоплатёж. И с помощью этой опции в первом полугодии 2022 года клиенты пополняли свои счета в 3 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ:

«Сегодня порядка 1,5 млн россиян копят на свою негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов СберНПФ. В последнее время притоку новых клиентов активно способствует сервис “Пенсионная витрина”. Он расположен в мобильном приложении СберБанк Онлайн, во вкладке “Пенсии”. Сервис позволяет узнать реальный размер своей будущей страховой пенсии, определить, насколько он соответствует представлениям человека о комфортном доходе на пенсии, сделать вывод о необходимости самостоятельных накоплений, и, как дополнительное решение, — подключить индивидуальный пенсионный план, позволяющий делать сбережения в комфортном для клиента режиме”.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: