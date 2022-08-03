Цифровизации рынка недвижимости поможет внедрение онлайн-ипотеки

По оценке банка, это позволит объединить все процессы, связанные с приобретением и последующим обслуживанием жилья, а также упростить взаимодействи е участников рынка.

«В условиях современной реальности и темпов жизни, эта инициатива крайне важна. Сейчас процесс оформления сделок с недвижимостью состоит из отдельных услуг, которые клиенты вынуждены получать в различных госучреждениях. Создание единой среды сможет значительно повысить скорость, прозрачность и упростит проведение сделок как для частных лиц, так и для профессиональных участников. При запуске платформы мы считаем необходимым обеспечить ее «бесшовную» интеграцию с банками, профильными коммерческими структурами, в том числе застройщиками и риелторами. Это позволит удобно встроить в общий процесс подбора жилья ипотеку, которая сегодня является основным инструментом приобретения недвижимости», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

Он добавил, что инициатива может сыграть значительную роль в улучшении условий проживания российских семей. Однако реализация проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. Сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с бумажными документами и личным посещением офиса. В то же время привычной практикой для рынка уже стали онлайн-заявки и электронная регистрация сделок.