ТЕХНОНИКОЛЬ вложит в кузбасский завод каменной ваты 266 млн рублей

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ расширяет инвестиционную программу на кузбасском заводе каменной ваты — ООО «Завод ТЕХНО» (Юрга), сообщили в пресс-службе компании. В 2021 году на проекты предприятия будет выделено 266 млн рублей. Приоритетными направлениями развития станут автоматизация производственных линий и улучшение условий труда. Основная часть инвестиций будет направлена на модернизацию участка упаковки.

— Здесь будет установлен робот-упаковщик, который сможет размещать пачки теплоизоляции на поддонах и упаковывать их по технологии «стрейч-худ». Это улучшит условия для работы персонала, исключит тяжелый физический труд на этом участке и повысит его производительность. Кроме того, автоматизированная система обеспечит более высокое качество упаковки продукции, — уточняется в сообщении.

В прошлом году завод получил 86 млн рублей инвестиций. Был реализован проект по замене вагранки — агрегата для плавления базальтовых пород камня, являющихся сырьем для изготовления минеральной ваты. Благодаря внедрению нового оборудования энергопотребление производства и его воздействие на экологию снизились на 12%.

— Из-за ограничительных мер, вызванных пандемией, мы вынуждены были проводить монтаж и запуск оборудования без привлечения специалистов компании-производителя, консультируясь с ними только в режиме онлайн. Это была интересная задача, которую мы не только с успехом решили, но и смогли в итоге снизить стоимость проекта на 9%, — отметил директор ООО «Завод ТЕХНО» Дмитрий Салихов.

В 2020 году кемеровский «Завод ТЕХНО» выпустил более 1,4 млн куб. м минеральной изоляции, увеличив показатели предыдущего года на 3,6%. Предприятие приступило к производству новой линейки материалов для утепления кровель и фасадов зданий. Всего в портфеле завода более 160 наименований общестроительной и индустриальной изоляции для утепления кровли, полов и фасадов. Продукция применяется на стройках Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Тыва и Хакасия. Экспортные поставки осуществляются в Казахстан и Узбекистан.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — международный производитель строительных материалов и систем. В ее состав входят 55 производственных площадок в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 6 научных центров. Продукция компании поставляется в 116 государств. Выручка производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 год составила 103,7 млрд рублей.