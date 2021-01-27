Количество льготников по имущественным налогам в Новосибирской области увеличивается

При исчислении земельного налога за 2019 год более 259 тыс. жителей Новосибирской области, учтенных в базе налоговых органов региона в качестве владельцев земельных участков, получили льготы в виде налогового вычета за 6 соток. Количество новосибирцев, которые получили эту льготу за 2019 г., на 7% больше, чем за предыдущий налоговый период, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

При исчислении налога на имущество физлиц более 489 тыс. налогоплательщиков получили льготы, освобождающие от уплаты налога за один объект налогообложения определённого вида. Количество таких льготников увеличилось на 6%.

Налоговые льготы по транспортному налогу за 2019 год получили в регионе более 128 тыс. человек – это на 9% больше предыдущего налогового периода.

В налоговой напомнили, что жители Новосибирской области, у которых впервые в 2020 году возникло право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц, могут подать в налоговые органы заявление по установленной форме. Заявление о налоговой льготе за 2020 год целесообразно представить в течение I квартала 2021 года.

— В соответствии с нормами, установленными федеральным законодательством, могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м. Для них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты, — отметил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

Он добавил, что налог на имущество физических лиц и земельный налог – местные налоги, поэтому льготы по этим налогам устанавливаются как Налоговым кодексом РФ, так и могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества. Льготы для физических лиц по транспортному налогу в Новосибирской области установлены областным законом «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» № 142-ОЗ от 16.10.2003.