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«Технопрому» добавят спутников и дискуссий

Параллельно с форумом технологического развития в регионе планируется провести еще ряд мероприятий, связанных с инновациями.
  • 19/07/2019, 19:16
Автор: Юлия Данилова
«Технопрому» добавят спутников и дискуссий
Модератором пленарного заседания «Технопром-2019» мог бы выступить Аркадий Дворкович

— В качестве спутника форума «Технопром-2019» в Новосибирске пройдет Сибирская венчурная ярмарка, Сибирский форум индустрии информационных систем (в Академпарке), — сообщила на совещании по подготовке форума «Технопром-2019» руководитель проекта ООО «Бизнес Диалог» (Московская компания, выиграла тендер на проведение форума. — Ред.) Виктория Барышева.

Замгубернатора, куратор форума со стороны правительства области Андрей Жуков добавил, что на «Технопроме» может пройти заседание рабочей группы при Совета Федерации по цифровой экономике.

— Они тоже проявили интерес и предполагают на площадке «Технопрома» провести очередное заседание с привлечением региональных ответственных исполнителей за цифровую экономику, — добавил Жуков.

Помощник губернатора Марина Ананич предложила в рамках форума провести заседание рабочей группы Госсовета по науке и образованию (Ее возглавляет губернатор Новосибирской области. — Ред.), а также рассмотреть ход реализации ряда нацпроектов. Часть мероприятий готовят зарубежные партнеры: Российско-французский диалог «Индустрия будущего. Опыт реализации» (NaukaInnov), «Лидерство» — Индийско-Российская ТПП, Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор, Корейско-российское партнерство «Программа Со-Кооперация» (КОТРА), Международный научный симпозиум СО РАН и НАН Беларуси «Технологии высших укладов». Модератором пленарного заседания, по ее словам, мог бы выступить Аркадий Дворкович (экс-вице-премьер РФ, сопредседатель фонда «Сколково»).

— Он теперь не входит в структуру органов власти, но обладает огромным опытом кураторства и участия в форумах. Он также изъявлял желание поучаствовать в нашем форуме, — пояснила Ананич.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил участникам совещания поработать над увеличением количества мероприятий-спутников, которые могут пройти в рамках форума. По его информации, свои мероприятия в рамках «Технопрома» хотели бы провести Агентство стратегических инициатив, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» и т.д. Он предложил оперативно рассмотреть эти заявки и дать коллегам ответ, чтобы они могли готовить свои мероприятия

— Кроме того, с учетом проведения больших форумных событий Новосибирской области, в том числе форума «Технопром-2018», «Транспорт Сибири» 2018 и 2019 годов, опыта участия наших делегаций в других форумах Российской Федерации, предлагаю попытаться организовать максимально дискуссионный формат всех наших мероприятий. Не как иногда бывает лакированная пленарка, когда спикером является не эксперт по теме, а хорошо говорящий журналист или политолог, и участники дискуссии просто зачитывают заготовленные доклады. Внешне это выглядит организованно, но у участников, у зрителей подобных мероприятий не вызывает особого интереса, — добавил  Травников. — На «Технопроме» дискуссионный подход более правильный. Хотелось бы поговорить, поспорить, поискать совместные решения. Исходя из этого нужно подойти и к отбору ведущих спикеров, модераторов и с ними уточнять формулировки, темы мероприятий программы.

И.о. министра экономического развития Лев Решетников сообщил, что пока в рамках форума планируется подписать 18 соглашений.

— Из них 6  по линии министерства науки, по 3 — АО «АИР» и АО УК «Биотехнопарк», по 2 — департамента информатизации и минэко, по одному — минприроды и минобразования, — перечислил Решетников. — Из подписантов такие компании, как госкорпорация ВЭБ РФ, Фонд «Сколково», госкорпорации «Ростех» и «Роснано», Роспатент, ПАО «МегаФон», АО РВК, Военный инновационный технополис «Эра», компания STI.

Он также предупредил коллег, что соглашения, которые на форуме будут подписываться с правительством региона, предварительно необходимо рассмотреть и утвердить на уровне области.

Форум «Технопром-2019» пройдет в Новосибирске 18-20 сентября. Ключевая тема — «Наука новой эры: технологии трансформации».

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