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Типичные и редкие симптомы рака толстой кишки

  • 22/07/2019, 10:19
До 70% случаев рака толстой кишки выявляется на поздних стадиях, когда болезнь запущена и прогнозы уже малоутешительны.

Конечно, главная проблема диагностики в том, что у данного вида онкологии нет характерных только для нее симптомов. Но во многом такая статистика является следствием некоторой табуированности деятельности кишечника. Говорить об этих проблемах очень неловко, даже с врачами, и тем более, проходить обследования. Однако, это необходимо. Только в России каждый год выявляется 50-60 тысяч новых случаев этого рака.

Толстой кишкой называют нижний отдел пищеварительного тракта, в котором в основном формируются каловые массы, и также всасывается вода. Он в свою очередь делится на

  • слепую кишку
  • ободочную кишку
  • прямую кишку

Собирательное название злокачественного новообразования любой из этих частей — колоректальный рак. 

 

Типичные симптомы

К наиболее распространенным симптомам онкологических проблем с толстым кишечником можно отнести

  • затяжные проблемы со стулом (запор или диарея)
  • тошнота, рвота
  • анемия
  • потеря аппетита, веса
  • боль в нижней части живота

На поздних стадиях появляется также кровь или слизь в кале, ректальное кровотечение, темный стул.

Нетипичные симптомы

Из-за того, что рак толстого кишечника вначале часто протекает бессимптомно и доходит до поздних стадий, в течение болезни может происходить распространение метастаз на соседние органы или ткани. И хотя первопричиной все еще будет рак толстой кишки, но симптомы  будут указывать соответственно на другие заболевания, например, печени или желчного пузыря.

Факторы риска

К факторам риска онкологических заболеваний кишечника относят в первую очередь

  • генетическую предрасположенность
  • предраковые заболевания (полипы на стенках кишечника)

Также увеличить риск заболевания может

  • ожирение
  • злоупотребление алкоголем
  • курение
  • длительное применение антибиотиков

Диагностика

Главным диагностическим инструментом при подозрении на рак толстой кишки является колоноскопия. Эта процедура позволяет выявить новообразования в кишечнике с вероятностью до 95%. Также простым тестом может быть анализ на скрытую кровь в кале. Более изощренными диагностическими процедурами можно считать ирригоскопию, ректороманоскопию и МРТ. При наследственной предрасположенности рекомендуется после 50 лет проходить обследования 1-2 раза в год.

Лечение и прогнозы

Методами лечения колоректального рака являются хирургические, лекарственные, лучевая терапия и их различные комбинации.

К сожалению, данные врачей таковы, что после выявлении рака толстой кишки, прожить более 5 лет удается примерно половине больных. Отчасти это связано в общим увеличением продолжительности жизни. Хотя изредка встречаются такие диагнозы и у людей до 30 лет.

Но следует помнить, что все же рак — не приговор! Несмотря на пугающие цифры статистики, нельзя утрачивать оптимизм и веру в хороший исход. Позитивный настрой пациента играет в вопросах лечения таких сложных заболеваний, как онкологические, первостепенную роль. Да и медицина не стоит на месте, постоянно изобретаются и опробуются все новые лекарства и методы лечения.

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