Типичные и редкие симптомы рака толстой кишки

Конечно, главная проблема диагностики в том, что у данного вида онкологии нет характерных только для нее симптомов. Но во многом такая статистика является следствием некоторой табуированности деятельности кишечника. Говорить об этих проблемах очень неловко, даже с врачами, и тем более, проходить обследования. Однако, это необходимо. Только в России каждый год выявляется 50-60 тысяч новых случаев этого рака.

Толстой кишкой называют нижний отдел пищеварительного тракта, в котором в основном формируются каловые массы, и также всасывается вода. Он в свою очередь делится на

слепую кишку

ободочную кишку

прямую кишку

Собирательное название злокачественного новообразования любой из этих частей — колоректальный рак.

Типичные симптомы

К наиболее распространенным симптомам онкологических проблем с толстым кишечником можно отнести

затяжные проблемы со стулом (запор или диарея)

тошнота, рвота

анемия

потеря аппетита, веса

боль в нижней части живота

На поздних стадиях появляется также кровь или слизь в кале, ректальное кровотечение, темный стул.

Нетипичные симптомы

Из-за того, что рак толстого кишечника вначале часто протекает бессимптомно и доходит до поздних стадий, в течение болезни может происходить распространение метастаз на соседние органы или ткани. И хотя первопричиной все еще будет рак толстой кишки, но симптомы будут указывать соответственно на другие заболевания, например, печени или желчного пузыря.

Факторы риска

К факторам риска онкологических заболеваний кишечника относят в первую очередь

генетическую предрасположенность

предраковые заболевания (полипы на стенках кишечника)

Также увеличить риск заболевания может

ожирение

злоупотребление алкоголем

курение

длительное применение антибиотиков

Диагностика

Главным диагностическим инструментом при подозрении на рак толстой кишки является колоноскопия. Эта процедура позволяет выявить новообразования в кишечнике с вероятностью до 95%. Также простым тестом может быть анализ на скрытую кровь в кале. Более изощренными диагностическими процедурами можно считать ирригоскопию, ректороманоскопию и МРТ. При наследственной предрасположенности рекомендуется после 50 лет проходить обследования 1-2 раза в год.

Лечение и прогнозы

Методами лечения колоректального рака являются хирургические, лекарственные, лучевая терапия и их различные комбинации.

К сожалению, данные врачей таковы, что после выявлении рака толстой кишки, прожить более 5 лет удается примерно половине больных. Отчасти это связано в общим увеличением продолжительности жизни. Хотя изредка встречаются такие диагнозы и у людей до 30 лет.

Но следует помнить, что все же рак — не приговор! Несмотря на пугающие цифры статистики, нельзя утрачивать оптимизм и веру в хороший исход. Позитивный настрой пациента играет в вопросах лечения таких сложных заболеваний, как онкологические, первостепенную роль. Да и медицина не стоит на месте, постоянно изобретаются и опробуются все новые лекарства и методы лечения.