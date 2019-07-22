Компания ОАО «Новосибирскавтодор» построит 3,5 километра бетонной дороги до конца месяца

Компания «Новосибирскавтодор» продолжает реконструкцию автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области. Заказчиком объекта является ФКУ «Сибуправтодор», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сейчас полным ходом идут работы по укладке цементобетона на первом этапе реконструкции автомобильной дороги Р-254.

— На объекте задействовано 250 высококвалифицированных рабочих и более 100 единиц техники. На укладке цементобетона работает бригада из 25 человек, из техники привлечено: 16 самосвалов, 1 экскаватор, 2 погрузчика, 1 бетоноукладчик немецкой компании Wirtgen, который устраивает полосу шириной в 4,625 метра. Специально для данного объекта ОАО «Новосибирскавтодор» был установлен бетонный завод Elba, оборудованный мешалкой, которая способна за 1 замес выпускать до 4 кубических метров бетона, — уточнили в компании.

В пресс-службе рассказали, что за 1 день рабочие укладывают порядка 600 погонных метров армированного цементобетона. Технические характеристики покрытия: толщина – 24 сантиметра, класс – В-35. До конца месяца специалистами ОАО «Новосибирскавтодор» будет устроен участок автомобильной дороги протяженностью 3,5 км. Планируется уложить более 7,5 тыс. м3 цементобетона.

— Реконструкция Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области – это один из немногих объектов дорожного строительства в стране, где выполнено покрытие из цементобетона. Такое покрытие в меньшей степени подвержено колееобразованию и другим деформациям при воздействии физических нагрузок и перепадов температур. Это покрытие более чем в 2 раза долговечнее, прочнее, износоустойчивее, чем асфальтобетон. Кроме того, при замене асфальтобетона на цементобетон, экономия средств на содержание автомобильной дороги за весь период ее жизненного цикла достигает 30 %, — подчеркнули в компании.

ОАО «Новосибирскавтодор» является носителем уникального опыта по устройству цементобетонных покрытий. В компании осуществляется многоступенчатый контроль качества материалов и работ на всех этапах. Показатель продольной ровности уложенного цементобетонного покрытия составляет 99 %, что превышает показатель в 90 %, уставленный нормативной документацией.

Полное завершение работ на объекте запланировано на 2020 год. После реконструкции у дороги будет по две полосы для движения транзитного транспорта в каждом направлении.

Планируется, что расширение мощности сибирского транзита по Р-254 между юго-восточной Азией и Западной Европой подтолкнет развитие расположенных у магистрали населенных пунктов, а также станет основанием для построения транспортно-логистического коридора, соединяющего Урал, Западную и Восточную Сибирь.

Федеральная автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) является, с одной стороны, транспортной артерией, соединяющей Новосибирскую область с западом. С другой стороны, Р-254 можно считать продолжением на восток трассы М5 «Урал», вместе с которой она входит в состав азиатского маршрута. Включена в перечень первоочередных инвестиционных проектов в Сибирском федеральном округе.

Фото предоставлено пресс-службой компании