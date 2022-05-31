Типичный заемщик по семейной ипотеке в Новосибирске – замужняя женщина 32 лет

Доля выдачи по этой госпрограмме в мае 2022 года превысила 90% от общего числа. Для сравнения – во втором полугодии 2021 года она не превышала 30% от общего числа.

По данным Абсолют Банка, типичный покупатель квартиры по «Семейной ипотеке» в Новосибирске – это замужняя женщина в возрасте около 32 лет.

«В основном у нас в регионе по этой госпрограмме приобретают жилье семьи не с одним, а с двумя детьми, — комментирует Виктория Панькова, заместитель руководителя Абсолют Банка в Новосибирске. — Средний доход заемщиков за год практически не вырос и по-прежнему составляет около 52 тысяч рублей в месяц. Увеличилось количество сделок с созаемщиками – когда финансовые обязательства на себя берет не один человек, а несколько. Ээто могут быть родственники, но не обязательно».

Средний чек по семейной ипотеке в Новосибирске в апреле-мае 2022 года достиг 4,2 млн рублей. Во втором полугодии прошлого года он был меньше на 700 тысяч рублей и составлял 3,5 млн рублей. По мнению Виктории Паньковой, основная причина увеличения среднего чека по госпрограмме «Семейная ипотека» — постоянный рост цен на недвижимость на первичном рынке в Новосибирске.

Средний чек по стандартным ипотечным программам, напротив, уменьшился – с 2,8 млн рублей во втором полугодии 2021 года до 2,5 млн рублей в апреле-мае 2022-го.

Средний размер первоначального взноса, с которым сибиряки подают заявление на жилищный кредит по госпрограмме «Семейная ипотека» — 15% от стоимости будущей квартиры. Виктория Панькова:

«Более 80% наших заемщиков в качестве части первоначального взноса используют материнский капитал».

Госпрограмма «Семейная ипотека» доступна тем, у кого родился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года.