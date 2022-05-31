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Проверка на дорогах: пункты весогабаритного контроля «Ростелекома» в Новосибирске прошли контроль

  • 31/05/2022, 11:19
Эксперты государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» совместно с «Ростелекомом» проверили состояние шести автоматизированных систем весового и габаритного контроля транспортных средств, которые федеральный провайдер установил на автомобильных дорогах региона в 2021 году.

По результатам обследования дефектов выявлено не было, все пункты работают в штатном режиме.

новости бизнеса«В течение срока действия контрактов мы как заказчики оцениваем качество и объем выполненных работ, следим, чтобы системы весогабаритного контроля функционировали четко и корректно. В ходе этой проверки никаких замечаний, связанных с установленным “Ростелекомом” оборудованием, зафиксировано не было», — сообщил Алексей Конкин, начальник отдела геоинформационных технологий и мониторинга дорог государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

Системы весогабаритного контроля в прошлом году появились сразу на нескольких трассах Новосибирской области. В частности, «Ростелеком» смонтировал комплексы на 6 км автодороги К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачево», на 3 км автомобильной дороги Н-2138 «Новосибирск — Красный Яр» и на 8 км трассы К-23 «Барабинск — Куйбышев».

Зона контроля на каждом пункте оснащена весовыми датчиками и лазерными сканерами для определения габаритов транспортных средств, а также обзорными камерами для фиксации нарушений правил дорожного движения и распознавания государственных номеров автомобилей. Для водителей установлены электронные табло, на которых отображаются результаты измерения весового контроля, а также выводится информация о погоде, состоянии дорожного покрытия и трафике.

«Автоматические пункты контроля на трассах помогают оперативно выявлять большегрузы, нарушающие ограничения по весу или габаритам. Это значит, что измерение параметров проходящего транспорта должно проводиться круглосуточно и при любой погоде, а результаты сразу же передаваться в центр обработки данных для анализа и определения состава административного правонарушения. Комплексы, которые мы устанавливаем, как раз и соответствуют всем этим требованиям, что в том числе обеспечивает защиту и сохранность автодорог», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : транспорт телеком Ростелеком


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