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Топ природных мест отдыха сибиряков минувшей зимой

  • 11/05/2023, 14:05
туризм в Сибири
В прошедшем сезоне турпоток в топовые локации вырос на 11%.

Российский оператор мобильной связи Tele2 проанализировал, какие места России привлекли туристов из Сибири этой зимой. Основой исследования стали обезличенные данные о поездках клиентов оператора в период с декабря 2022 года по февраль 2023-го.

туризм в Сибири

По зимнему турпотоку лидирует алтайское направление. Большое число путешественников зафиксировали в селах Чемал и Аскат (Республика Алтай). Эти места привлекают туристов горными пейзажами. Населенные пункты расположены на берегу самой известной алтайской реки Катунь, вода в которой зимой становится бирюзовой. Также многие сибиряки посетили лебединый заказник на озере Светлом, где зимуют птицы (Алтайский край).

На втором месте рейтинга — озеро Байкал, где активный туристический сезон начинается во второй половине зимы. Особенной популярностью пользуется природный каток в районе мыса Хобой и поселка Большого Голоустного. Здесь можно увидеть причудливый лед с пузырьками и узорами.

Тройку самых привлекательных для сибиряков зимних мест замыкает город Кунгур на Урале, куда едут ради знаменитой ледяной пещеры.

Четвертое место — у Карелии. Здесь в лидерах две локации. Во-первых, горный парк Рускеала. Зимой на его территории работает красивая художественная подсветка. Также туристов привлекает заповедник Кивач с одноименным водопадом.

Топ-5 рейтинга замыкают Курильские острова. Острова Кунашир и Итуруп славятся уникальной природой и редкими животными. Например, здесь можно увидеть сивучей и китов.

Шестая строчка — у села Териберка на Кольском полуострове. Это место подойдет для фотоохоты за северным сиянием и китами. На седьмом месте — Камчатка, куда туристы приезжают даже зимой ради завораживающих гейзеров и вулканов. На восьмой строчке рейтинга расположилось село Хатанга на Таймыре. Населенный пункт находится за полярным кругом. В Хатанге туристы могут посетить Музей мамонта и увидеть северное сияние.

В целом турпоток из Сибири в указанные локации увеличился на 11% по сравнению с прошлой зимой. Сильнее всего вырос интерес к Кунгурской пещере — турпоток туда увеличился в четыре раза. На втором месте по росту популярности — озеро Байкал (+125% к турпотоку). На третьем — село Териберка (+79%).

туризм в Сибири

Самый большой прирост по поездкам показали клиенты телеком оператора из Хакасии (+40%), Красноярского края (+33%) и Республики Алтай (+21%). При этом в абсолютных значениях по числу любителей зимнего туризма лидируют новосибирцы, кузбассовцы и жители Алтайского края.

В исследовании оператор учитывал туристов из макрорегиона «Сибирь», куда входят Новосибирская, Кемеровская, Омская и Томская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Алтай, Хакасия и Тыва.

Фото предоставлены пресс-службой компании Tele2

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Рубрики : Туризм Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : Туризм в Сибири зимний туризм Tele2


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