Suzuki намерена продолжить вести бизнес в России

Японская компания Suzuki заявила о намерении продолжать деятельность на российском рынке, о чем в ходе дилерской конференции автопроизводителя сообщила операционный директор российского представительства марки Ирина Зеленцова, пишет издание Motor. По словам топ-менеджера, руководство сохранит бренд Suzuki и продолжит свою работу на рынках России, Казахстана и Белоруссии. В этом году компания должна будет провести адаптацию сотрудников, а также продумать новые стороны развития.

Напомним, что японская Suzuki уже примерно год как не импортирует автомобили в Россию. Вместе с тем бренд активно поставляет запчасти и поддерживает гарантийные обязательства для своих клиентов.

Следует отметить, что некоторая часть бывших дилеров марки продолжительное время реализует машины других брендов.

Однако Ирина Зеленцова не сообщила, возобновит ли Suzuki продажи своего модельного ряда в нашей стране. При этом СМИ сообщали, что российские дилеры в апреле привезли кроссоверы Suzuki S-Presso. Компактные праворульные авто стоили 1,3 миллиона рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что российские автодилеры предупреждают об увеличении срока ожидания импортных автозапчастей.