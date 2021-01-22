Торговля акциями – секреты успеха

Торговля акциями

Спекуляция ценными бумагами, как разновидность получения прибыли, возникла не вдруг и не сейчас. Первые упоминания о зачатках биржевой торговли датируются 1531 годом. С тех пор прошло немало времени, а искусство трейдинга превратилось в профессиональное направление и приносит биржевым спекулянтам немалые дивиденды.

Однако, профессионалы не советуют бросаться в омут с головой и начинать бездумно тратить деньги. Теоретические знания, конечно, не самое главное, но без них не обойтись. И первое, что нужно усвоить – это как торгуют на бирже и что нужно для успешного продвижения в этом направлении.

Что такое акция?

Один из главных финансовых инструментов, использующихся на бирже – акции. Поэтому начинающим трейдерам важно понять: акции, что это и как оперировать ценными бумагами так, чтобы получать стабильный доход.

До того, как начинать играть на фондовой бирже, новичку следует выбрать базовую стратегию. Все стратегии делятся на несколько категорий:

Скальпинг. Предполагает молниеносную реакцию на состояние торговой площадки. Весь процесс может занимать всего несколько минут или даже секунд.

Интрадей-трейдинг. Состоит в удержании позиции в течение ограниченного периода времени – от нескольких минут до нескольких часов. Отличительной чертой такого подхода является то, что позиция торгуется только 1 день и никогда не переносится на следующие торговые сутки.

Позиционная торговля. В этом случае сделка продолжается длительный период времени. Срок обычно составляет дни или даже месяцы.

Начать торговлю на фондовом рынке без брокера невозможно. По этой причине начинающему коммерсанту следует выбрать его из числа наиболее надёжных компаний.

Кто такой брокер и чем он занимается? Брокер – фирма-посредник между трейдером и биржей. Новичкам в этом бизнесе лучше сделать выбор в пользу крупных компаний. Большое количество клиентов и высокий рейтинг благонадёжности – главные показатели, по которым выбирают брокера.

Для тех, кто хочет научиться правильно торговать акциями

Отрабатывать навыки трейдинга предпочтительно на демосчетах. В тренировочном режиме коммерсант не рискует сбережениями и может протестировать успешность той или иной торговой стратегии. Самыми популярными из них являются:

применение паттернов;

торговля по тренду;

новостной трейдинг;

контртрендовая торговля;

математические индикаторы и осцилляторы;

арбитраж.

Понимание целесообразности применения той или иной стратегии приходит с опытом. Поэтому процесс обучения торговле на фондовой бирже – величина постоянная. Нельзя освоить все нюансы и фишки за ограниченный период времени.

Однако, не все трейдеры желают заниматься такой работой самостоятельно. Как раз для таких случаев и была разработана услуга автоследования. С помощью этого сервиса трейдер может копировать стратегии, выбранного им управляющего и получать стабильный доход. При этом риск потерять свои деньги абсолютно отсутствует.

Частный инвестор вправе выбирать стратегию и решать, как именно торговать на бирже. Главное — реально смотреть на вещи и взвешивать шансы на успех. Для того, чтобы не стать банкротом и не потерять все деньги, не нужно на первых порах вкладывать в сделку весь имеющийся капитал. Так, трейдеры смогут избежать больших потерь и разочарования в новом виде деятельности.