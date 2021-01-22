В Новосибирске будут сносить пятиэтажки

— В 2021 году мы начинаем работу над новым стратегическим долгосрочным проектом по реновации территории, занятой пятиэтажками. Земельные участки в городе заканчиваются. Не так много осталось площадок, занятых ветхим и аварийным жильем, частным сектором. Опыт Москвы показал, что следующим этапом развития рынка жилищного строительства будет реновация пяти- и девятиэтажек. Рано или поздно этот тренд докатится до Новосибирска, не исключаю, что в виде какой-нибудь федеральной программы, поэтому считаю, что к этому нужно подготовиться заранее, — пояснил Infopro54 президент ГК SKY Group Владимир Литвинов. — Я входил в рабочую группу, которая занималась реализацией проекта реновации в Москве. Сейчас планирую переложить полученный опыт и наработки на Новосибирск. Для нашего города это будет первый опыт.

Застройщик признает, что работа предстоит очень большая. Необходимо провести переговоры с чиновниками, ответственными за строительную отрасль, пересмотреть нормативные документы, регламентирующие строительство. Уже понятно, что придется принимать новые НПА, связанные с градостроительным кодексом.

— Лично я считаю, что сначала нужно проработать все вопросы с чиновниками, экспертами, вынести проект на градостроительный совет и т.д., и только потом с готовым решением выходить на публичные слушания, четко говоря людям о комплексных перспективах развития территории, чтобы они могли планировать свое будущее, задавать конкретные вопросы, не эпатируя общественность. Этот принцип мы отработали при расселении бараков, и он успешно работает, — поясняет Литвинов. — Не исключаю, что с жителями старых пятиэтажек будет сложнее, так как они уже входят в другую социальную категорию. Плюс их априори больше, чем жильцов бараков.

По его словам, сейчас специалисты ГК SKY Group изучают три участка в Новосибирске, которые подходят для реализации пилотного проекта по реновации. Где они расположены, собеседник Infopro54 уточнить отказался.

— Какие дома могут быть построены вместо снесенных пятиэтажек — зависит от генплана. Это точно будут высотки, а вот этажность уточним в зависимости от месторасположения пилотного проекта, — говорит Литвинов.

Собеседник редакции признает, что себестоимость строительства на таких площадках будет выше, чем при сносе ветхого и аварийного жилья, но уверен — в итоге цена квадратного метра будет рыночной и доступной для покупателя.

— Наш бизнесмен не умеет работать с оборота, как это делают предприниматели во всем мире. Ему нужно сделать одну крутую вещь и продать ее за миллиард. Но таких случаев единицы. Работать с оборота — это более сложный бизнес, подразумевающий проведение комплексных мероприятий по развитию территории, — рассуждает Владимир Литвинов.

В перспективе он не исключает, что с новыми объектами будет участвовать в программах для льготников, которые могут проживать в пятиэтажках, попавших под снос.

Гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский заявляет: все, что касается реновации жилья, лично для него очень болезненная тема. Как представитель строительного сообщества регионов РФ он принимал участие в составе комиссии, более полугода работавшей над предложениями к федеральному закону о реновации.

— Не только наша комиссия, но и многие эксперты предлагали, к примеру, дать серьезные возможности для изъятия по справедливой цене тех территорий, которые могут расширить коммерческий интерес инвесторов. Пока нет механизма изъятия, запускающего рыночные процессы, огромное количество людей с неадекватными оценками своего имущества тормозят реновацию. Мы предоставляли обоснование, что запуск механизма изъятия резко увеличит количество земель и территорий, что смогут выставляться на конкурсы по привлечению коммерческого инвестора. Госдума оказалась не готова принять это решение, — подчеркнул Белокобыльский.

По его словам, в том формате, в котором федеральный закон о комплексном развитии территорий был принят 30 декабря 2020 года, реновацию сможет проводить только Москва — за счет собственного бюджета расселяя ветшающее многоэтажное жилье. Методологических основ для реновации жилья в регионах в законе нет.

— Ни у одного региона и города России сегодня нет таких бюджетных возможностей для реализации реновации, как у Москвы. А значит, всю работу по адаптации закона придется начинать сначала, — констатировал собеседник Infopro54.

По его словам в феврале на базе комиссии запланировано большое совещание, где участники рынка попытаются вернуться к вопросу о том, чтобы реновация не была отдельно взятым механизмом, разработанным под Москву, а могла использоваться и для решения проблематики расселения ветхого и аварийного, а также устаревающего жилья, промышленных зон в регионах.

Напомним, ГК SKY Group — один из первых застройщиков Новосибирска, начавших реализовывать проекты по расселению ветхого и аварийного жилья. На этом сегменте рынка компания работает с 2001 года. Основными видами деятельности ГК SKY Group являются: осуществление функций заказчика-застройщика, организация управления строительством, осуществление функций генерального подрядчика, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования.