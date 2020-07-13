Торговый оборот СФО с партнерами из стран ЕАЭС превысил 1 млрд долларов США

В январе-мае 2020 года товарооборот Сибирского федерального округа со странами ЕАЭС в сравнении с прошлым годом снизился на 4,7 % и составил 1 млрд 35 млн долларов США, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Отмечается, что за 5 месяцев 2020 года наибольший стоимостной объем во взаимной торговле СФО с партнерами из стран ЕАЭС пришелся на Казахстан – более 74 %. Из Казахстана в РФ ввозились преимущественно минеральное топливо (каменный уголь, газ, нефть), цемент, прокат из железа/нелегированной стали, полимеры, овощи, мясо, а вывозились кокс и полукокс из каменного угля, полуфабрикаты из железа/нелегированной стали, машины сельскохозяйственные, хлеб и хлебобулочные изделия.

Второе место по объему торговли с Сибирским регионом среди стран ЕАЭС заняла Белоруссия – 16,5%, в сравнении с прошлым годом данный показатель снизился на 30%. Из Белоруссии ввозились преимущественно молочная продукция, сыры и творог, сельскохозяйственное оборудование, черные металлы и изделия из них, а вывозились шины и покрышки пневматические, двигатели и генераторы электрические, трансформаторы, части двигателей, медь и медные сплавы, хлеб и хлебобулочные изделия.

В январе-мае 2020 года отмечен значительный рост товарооборота СФО с Киргизией – на 36,7 %. На ее долю пришлось 7,4 % от общего объема торговли СФО с партнерами из стран ЕАЭС. Ввозились овощи, фрукты, молочные продукты, рыба, стекло в листах, вывозились прутки из железа/нелегированной стали, пшеница, лесоматериалы обработанные, хлеб и хлебобулочные изделия.

В 2,4 раза выросли объемы торговли Сибири с Арменией, в структуре товарооборота СФО со странами ЕАЭС на долю этой страны пришлось почти 2 %. Из Армении в Сибирь ввозились овощи, фрукты и другие продукты питания, а также шприцы, вывозилась готовая продукция из злаков, какао и производные из него, части самолетов и вертолетов, лебедки, домкраты и иные подъемные механизмы, испытательные стенды.

В СТУ напомнили участникам взаимной торговли между странами-членами ЕАЭС о необходимости подачи в таможенные органы статистических форм отчетности. По фактам нарушений порядка предоставления статистических форм таможенными органами СТУ в январе-мае 2020 года возбуждено более 2,4 тысяч административных дел, что на 20 % меньше аналогичного показателя 2019 года. Общая сумма назначенных штрафов составила свыше 4,7 млн рублей.

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