ТЦ разрешили открыться

— Мы убедились, что руководство зоопарка полно и четко исполняет все меры безопасности. Также переговорили с руководством дельфинария, которое готово взять на себя обязательства по выполнению аналогичных мероприятий. Я предлагаю с сегодняшнего дня разрешить работу новосибирского дельфинария, — отметил Травников.

Кроме того, правительство проанализировало результаты работы Новосибирского зоопарка, который был выпущен с карантина две недели назад.

Он поручил в течение дня подготовить необходимые нормативные документы, закрепляющие озвученные решения, к подписанию.

На минувшей неделе правительство области частично выпустило из самоизоляции общепит региона. Рестораторам разрешили работать в летниках. На сегодняшний день в Новосибирске на карантине остаются фитнес-центры, кинотеатры и театры, развлекательные центры, а также общепит в традиционном формате.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk