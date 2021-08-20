Toyota сократит выпуск новых автомобилей на 40% из-за дефицита комплектующих

В сентябре сокращение производства, вызванное дефицитом микрочипов и новым штаммом коронавируса, затронет все заводы Toyota в Японии. Об этом со ссылкой на источники внутри компании сообщает Automotive News.

В качестве основных причин резкого снижения производства называют острую нехватку микропроцессоров и полупроводников, а также стремительное распространение дельта-варианта COVID-19 в Юго-Восточной Азии. Именно оттуда Toyota преимущественно заказывает электронные компоненты. Приостановка производства коснется крупнейших рынков марки. Сократится выпуск автомобилей в Японии, США, Европе, а также Китае и в остальных азиатских странах.

Уже в следующем месяце крупнейший японский автопроизводитель выпустит на 360 тыс. машин меньше по сравнению с запланированным ранее объемом. К примеру, в США и КНР продажи Toyota упадут примерно на 80 тыс. автомобилей, тогда как европейские поставки уменьшатся приблизительно на 40 тыс.

Сокращение производства затронет все 15 японских предприятий Toyota и 27 из 28 производственных линий. В сентябре на домашнем рынке компания не досчитается примерно 140 тыс. реализованных машин.

Кризис затронет не только модели головной компании, такие как RAV4, Corolla и Camry, но и премиальные автомобили марки Lexus. По прогнозам экспертов, в сентябре текущего года Toyota выпустит около 900 000 транспортных средств по всему миру, что на 100 000 машин меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда компания только начала наращивать производственные мощности после первой волны COVID-19.

Накануне дилеры по всей России начали фиксировать нехватку автомобилей Lada. Особенно остро автосалоны ощутили дефицит самой ходовой модели – бюджетной Lada Granta. Однако и других машин тольяттинского производителя не хватает, чтобы удовлетворить текущий спрос.