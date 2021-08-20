Водителям «указали место» на Вокзальной магистрали

В мэрии Новосибирска определили места, где автомобилисты смогут оставлять свои транспортные средства после того, как на одной из центральных улиц города — Вокзальной магистрали — появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. В связи с этим водителям запретят оставлять автомобили вдоль улицы. Некоторых автовладельцев это возмутило.

— Давайте парковку у мэрии уберем, пусть ходят пешком или на автобусе проедут, — пишет под соответствующим постом на странице мэра Новосибирска Анатолия Локтя один из новосибирцев. — В других странах парковки есть везде в центре города, в любой европейской столице (и не только в европейской) есть платные парковки, причем с гибкими тарифами!

Как сообщил глава города, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, даже после ликвидации стихийных парковок на Вокзальной магистрали в пользу общественного транспорта дефицита парковочных мест возникнуть не должно.

— Возле Красного проспекта на Вокзальной магистрали есть две парковки, — сообщает мэр. — На привокзальной площади есть муниципальная парковка. Еще одна парковка находится возле ТЦ «Апельсин». С другой стороны, есть парковка на улице Советской, которая до сих пор никогда не заполнялась. Возможности здесь есть, а в центре приоритет — общественному транспорту. Эта концепция сегодня реализуется.

По словам главы города, замена парковок на выделенку на Красном проспекте позволила увеличить скорость движения транспорта по главной улице города.

— Опыт Красного проспекта показывает положительный эффект от подобных решений, — считает Анатолий Локоть. — Понятно, что психологически это непросто. Поначалу мы сталкивались с трудностями, когда принимали решение по Красному проспекту. Тем не менее скорость движения транспорта увеличилась на 5 км/ч. Поэтому, безусловно, выделение полосы общественного транспорта — это важное направление, это опыт всех мегаполисов.

По информации мэрии Новосибирска, помимо внедрения выделенной линии общественного транспорта, на Вокзальной магистрали заменят покрытие проезжей части на всем протяжении — от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина, включая участок от Ленина до Челюскинцев. Общая длина ремонтируемого участка — 1,4 км. В настоящее время выполнено фрезерование старого покрытия — более 84%, укладка выравнивающего покрытия — более 43%. Также меняются бортовые камни, ремонтируются колодцы ливневой канализации, тротуары. Позже здесь появятся новые светофорные объекты и разметка из термопластика с использованием стеклянных микросфер. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работы ведет подрядная организация ООО «РОАД», завершить их планируют до 25 сентября.