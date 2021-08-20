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Водителям «указали место» на Вокзальной магистрали

  • 20/08/2021, 09:07
Автор:
Новости Новосибирска
Но без парковки они точно не останутся.

В мэрии Новосибирска определили места, где автомобилисты смогут оставлять свои транспортные средства после того, как на одной из центральных улиц города Вокзальной магистрали появится выделенная полоса для движения общественного транспорта. В связи с этим водителям запретят оставлять автомобили вдоль улицы. Некоторых автовладельцев это возмутило.

Давайте парковку у мэрии уберем, пусть ходят пешком или на автобусе проедут, пишет под соответствующим постом на странице мэра Новосибирска Анатолия Локтя один из новосибирцев. В других странах парковки есть везде в центре города, в любой европейской столице (и не только в европейской) есть платные парковки, причем с гибкими тарифами!

Как сообщил глава города, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, даже после ликвидации стихийных парковок на Вокзальной магистрали в пользу общественного транспорта дефицита парковочных мест возникнуть не должно.

Возле Красного проспекта на Вокзальной магистрали есть две парковки, сообщает мэр. На привокзальной площади есть муниципальная парковка. Еще одна парковка находится возле ТЦ «Апельсин». С другой стороны, есть парковка на улице Советской, которая до сих пор никогда не заполнялась. Возможности здесь есть, а в центре приоритет общественному транспорту. Эта концепция сегодня реализуется.

По словам главы города, замена парковок на выделенку на Красном проспекте позволила увеличить скорость движения транспорта по главной улице города.

Опыт Красного проспекта показывает положительный эффект от подобных решений, считает Анатолий Локоть. Понятно, что психологически это непросто. Поначалу мы сталкивались с трудностями, когда принимали решение по Красному проспекту. Тем не менее скорость движения транспорта увеличилась на 5 км/ч. Поэтому, безусловно, выделение полосы общественного транспорта это важное направление, это опыт всех мегаполисов.

По информации мэрии Новосибирска, помимо внедрения выделенной линии общественного транспорта, на Вокзальной магистрали заменят покрытие проезжей части на всем протяжении от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина, включая участок от Ленина до Челюскинцев. Общая длина ремонтируемого участка 1,4 км. В настоящее время выполнено фрезерование старого покрытия более 84%, укладка выравнивающего покрытия более 43%. Также меняются бортовые камни, ремонтируются колодцы ливневой канализации, тротуары. Позже здесь появятся новые светофорные объекты и разметка из термопластика с использованием стеклянных микросфер. Стоимость ремонта — 121 млн рублей. Работы ведет подрядная организация ООО «РОАД», завершить их планируют до 25 сентября.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Парковка общественный транспорт город выделенная полоса


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