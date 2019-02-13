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Транссибирский Арт-Фестиваль представит новосибирским зрителям мировые премьеры

Запланированы выступления артистов мирового уровня, театральные номера и международные образовательные проекты.
  • 13/02/2019, 13:42
Транссибирский Арт-Фестиваль представит новосибирским зрителям мировые премьеры

Мировые премьеры будут представлены новосибирским зрителям в рамках VI Транссибирского Арт-Фестиваля, который пройдет с 21 марта по 22 апреля 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В частности, в рамках проекта «Сделано в Сибири» Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит сочинение «Музыка моря» новосибирского композитора Бориса Лисицына.

Участниками фестиваля станут артисты мирового уровня – мероприятия фестиваля пройдут с привлечением дирижеров, скрипачей и виолончелистов из Франции, Китая, Швейцарии, Швеции, Черногории и Бразилии.

В рамках фестиваля также реализуются организационные проекты. Так, второй раз пройдут мероприятия Академии арт-журналистики, включающей в себя открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими музыкальными журналистами страны.

Как отметил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, по традиции, концерты пройдут не только в Новосибирске, но и в области – Искитиме, Маслянино, Кольцово, Краснообске.

События российской части форума пройдут с 21 марта по 22 апреля в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии, Южной Корее, Австрии и Франции в период с июня по декабрь 2019 года.

Фото: transsiberianfestival.com

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