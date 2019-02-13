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Как ликвидировать административные барьеры в сфере природопользования

Рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам природопользования и окружающей среды в максимально короткие сроки проработает возможные варианты.
  • 13/02/2019, 13:36
вопросы ликвидации административных барьеров в сфере природопользования

Вопрос обсуждался в полпредстве в формате конференц-связи. Одной из актуальных тем для природопользователей является сокращение сроков получения необходимых разрешительных документов на разработку месторождений твёрдых полезных ископаемых, в частности, угля.

Одним из актуальных вопросов является сокращение сроков получения необходимых разрешительных документов на разработку месторождений твёрдых полезных ископаемых, в частности, угля.

По информации угольных компаний, сейчас от получения лицензии до начала горных работ проходит до шести с половиной лет. При этом, уверен Сергей Меняйло, сроки можно существенно сократить, например, путём внедрения практики «одного окна» и применения параллельного, а не последовательного принципа подготовки и согласования документов.

Это будет способствовать ускоренному вовлечению в оборот новых месторождений, достижению долгосрочного социально-экономического эффекта, обеспечению дополнительных налоговых поступлений в бюджет и в целом развитию территории.

— Это особенно важно для Сибирского федерального округа, где сосредоточена значительная доля минерально-сырьевых ресурсов страны, 78% всех российских запасов углей, — подчеркнул полномочный представитель.

При этом, по его словам, должен быть соблюдён сбалансированный подход. Во-первых, необходимо обеспечить приоритет экологической безопасности. Во-вторых, сокращение сроков не должно идти за счёт снижения качества экспертизы или формального подхода.

Отмечается, что рабочая группа при правительственной комиссии в максимально короткие сроки проработает возможные варианты сокращения сроков получения необходимых разрешительных документов на разработку месторождений твёрдых полезных ископаемых как путём снятия некоторых административных барьеров, так и внесением изменений в соответствующие нормативно-законодательные акты.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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