Как ликвидировать административные барьеры в сфере природопользования

Вопрос обсуждался в полпредстве в формате конференц-связи. Одной из актуальных тем для природопользователей является сокращение сроков получения необходимых разрешительных документов на разработку месторождений твёрдых полезных ископаемых, в частности, угля.

Одним из актуальных вопросов является сокращение сроков получения необходимых разрешительных документов на разработку месторождений твёрдых полезных ископаемых, в частности, угля.

По информации угольных компаний, сейчас от получения лицензии до начала горных работ проходит до шести с половиной лет. При этом, уверен Сергей Меняйло, сроки можно существенно сократить, например, путём внедрения практики «одного окна» и применения параллельного, а не последовательного принципа подготовки и согласования документов.

Это будет способствовать ускоренному вовлечению в оборот новых месторождений, достижению долгосрочного социально-экономического эффекта, обеспечению дополнительных налоговых поступлений в бюджет и в целом развитию территории.

— Это особенно важно для Сибирского федерального округа, где сосредоточена значительная доля минерально-сырьевых ресурсов страны, 78% всех российских запасов углей, — подчеркнул полномочный представитель.

При этом, по его словам, должен быть соблюдён сбалансированный подход. Во-первых, необходимо обеспечить приоритет экологической безопасности. Во-вторых, сокращение сроков не должно идти за счёт снижения качества экспертизы или формального подхода.

Отмечается, что рабочая группа при правительственной комиссии в максимально короткие сроки проработает возможные варианты сокращения сроков получения необходимых разрешительных документов на разработку месторождений твёрдых полезных ископаемых как путём снятия некоторых административных барьеров, так и внесением изменений в соответствующие нормативно-законодательные акты.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ