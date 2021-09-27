Рекламодателям

Траты VIP-клиентов ПСБ на путешествия в первом полугодии выросли более чем на треть, а на медицинские услуги – в четыре раза

  • 27/09/2021, 15:54
В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год к году, при этом кратно выросли расходы на услуги туристических агентств, автосалоны и медицинские услуги.

Новости компанийЗа первые 6 месяцев 2021 года в категории «автодилеры и автомагазины» VIP-клиенты ПСБ увеличили расходы более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в категории «туристические агентства» – в три раза. Это обусловлено восстановлением популярности путешествий, в том числе — расширением маршрутов внутреннего туризма. Расходы на отдых за границей снизились незначительно.

На медицинские услуги в первом полугодии VIP-клиенты потратили почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время траты в категории «больницы» сократились на 59%. Такая тенденция говорит о том, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь, профилактическим осмотрам и оздоравливающим процедурам, также выросли расходы на услуги медицинских лабораторий.

Изоляция и ограничительные меры, сформировавшие привычку россиян заказывать большинство товаров через интернет, в первом полугодии 2021 года повлияли на сокращение трат на офлайн-покупки продуктов (минус 29%) и бытовой техники (минус 21%). При этом сумма онлайн-заказа в каждой категории увеличилась примерно на 30%.

Еще одна новая тенденция «пандемийного» периода – онлайн-обучение и онлайн-развлечения, расходы, которые увеличились за год на 35% и 20% соответственно. Однако если до пандемии этими услугами пользовались в основном люди до 45 лет, то сейчас более половины клиентов старшего поколения (60+) покупают подписки в онлайн-кинотеатрах, стриминговых сервисах.

«Мы наблюдаем, как под влиянием пандемии поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые ценности, привычки, увлечения. Топ-5 самых популярных торговых точек по объему расходов по-прежнему возглавляют супермаркеты и рестораны, на втором месте уверенно держатся магазины одежды и обуви. Также в этом году в пятерку лидеров вошли «товары для дома и ремонта». Еще одно изменение, которое показывает структура транзакций по картам, – в этом году выросло число клиентов, пользующихся личными автомобилями для поездок на дальние расстояния, в том числе для путешествий по стране. Рейтинг покинула традиционно популярная у состоятельных клиентов категория «авиа и железнодорожные билеты», при этом все так же востребован сегмент «отели», — отмечает директор департамента частного капитала ПСБ (ПАО) Евгений Сафонов.

Фото: pixabay.com автор: Alexas_Fotos

799

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы путешествия ПСБ потребительские расходы покупки банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Более 90 медалей и орденов житель Омской области пытался вывезти в Китай

27/09/2021, 17:05

Сибирские таможенники выявили более 147 тысяч единиц контрафактной продукции

27/09/2021, 12:50

Бывшего депутата Алтайского края суд обязал вернуть 3,4 млн рублей

24/09/2021, 13:36

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Новации, связанные с искусственным интеллектом, сегодня распространяются по методу сарафанного радио

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске появился первый в Сибири Центр психологической помощи детям с онкозаболеваниями

27/09/2021, 17:46

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

27/09/2021, 16:15

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

27/09/2021, 16:00

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

27/09/2021, 15:04
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов

27/09/2021, 17:38

Просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%

27/09/2021, 15:49

Банк «Открытие» упростил расчеты с контрагентами в интернет-банке для МСБ

27/09/2021, 14:57

Сбербанк провел «Зеленые игры»

27/09/2021, 12:47

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

Как потратить миллиард на дороги?

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

Новосибирская программа обращения с отходами катастрофически недофинансируется

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Как трансформируется банковская розница

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Тайность голосования или техпрогресс?

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

Недвижимость

Новости Новосибирска

Для ремонта моста через Ипподромскую магистраль нашли подрядчика

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

Технологии

Новости Новосибирска

Противодействие эпидемии ВИЧ в России

Форум OpenBio-2021 стартует 5 октября

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Телекоммуникации

Новости компаний

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

Новосибирский санаторий получил две награды федерального уровня

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске появился первый в Сибири Центр психологической помощи детям с онкозаболеваниями

Девочке с ДЦП требуется специальная коляска

В Новосибирске продлевают режим повышенной готовности

В Новосибирской области ужесточат контроль за гастролёрами

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска