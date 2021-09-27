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Ксенон-терапия: спасение от депрессии и панических атак

  • 27/09/2021, 16:00
Новости компаний
Новосибирский санаторий установил первый в России ударно-волновой аппарат для ксенон-терапии.

— Мы и раньше нередко помогали гостям нашего санатория решать проблемы с различными депрессивными состояниями, но то, что наблюдаем в последние два года, — это реально кошмар! Количество случаев с неврозами, депрессиями, паническими атаками растет просто в геометрической прогрессии. Из-за проблем на работе, в бизнесе, в семье… Ситуацию серьезно обострил кризис в экономике и коронавирус, — рассказывает директор ООО «Парус-Резорт» (санаторий «Парус», PARUS medical resort & SPA) Юлия Шелепенкова. — Мы уже второй год предлагаем программы восстановления после COVID-19 и видим, что у многих пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме, находились на искусственной вентиляции легких, лежали в реанимации, появились различные страхи. Часто возникают суицидальные мысли, боязнь задохнуться.

Многим пациентам в такой ситуации помогает стандартная программа реабилитации, разработанная санаторием совместно с институтом СО РАН. В «Парусе» к ней можно подключить уникальную гелиокс-терапию. Но в тяжелых случаях или, когда человеку необходимо быстро прийти в форму, этого недостаточно. Именно поэтому минувшим летом санаторий решил приобрести аппарат для ксенон-терапии.

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— Уже доказано, что ксенон-терапию можно эффективно использовать при лечении панических атак, тревожных расстройств, депрессий, хронической усталости, реабилитации после инфаркта, инсульта, черепно-мозговых травм, при лечении посттравматических болевых синдромов, реабилитации после коронавируса, — перечисляет директор санатория «Парус». — Кроме того, ксенон-терапия снимает абстинентный алкогольный или наркотический синдром, убирает раздражительность.

Стоит отметить, что ксенон-терапия —  процедура достаточно дорогая, прежде всего из-за высокой цены ксенона. Это наркозный газ, который используют при очень сложных и дорогостоящих операциях. Для производства 1 литра ксенона необходимы около 11 млн литров воздуха! Все поставки ксенона жестко контролируются Минздравом. — При этом ксенон совершенно безопасен для организма. Точно могу сказать, так как практически все процедуры в нашем санатории, особенно новые, я испытываю на себе, — поясняет Юлия Шелепенкова.

По собственному опыту собеседник Infopro54 рассказывает, что процедура лечения включает в себя 5 стадий. После одного-двух глотков смеси с помощью аппарата для ингаляций по коже как будто бегут мурашки, потом обостряется восприятие цвета, по всему телу разливается ощущение тепла, обостряется восприятие звука и наступает состояние эйфории, душевного спокойствия, положительных эмоций, снижение болевой чувствительности. Некоторые на процедуре могут даже заснуть, когда их отпустит состояние тревожности.

— Вся процедура длится от 3 до 10 минут. После отключения маски уже через несколько минут восстанавливается сознание, концентрация внимания — и буквально через полчаса можно заниматься привычными делами, —  рассказывает Юлия Шелепенкова.

По оценкам специалистов санатория, для курса реабилитации необходимы от 3 до 10 ингаляций. Длительность курса будет подбирать врач после консультации и оценки состояния пациента. Стоимость одной ингаляции пока просчитывается, но расчетно составит около 4-5 тысяч рублей. Курс можно будет пройти как амбулаторно, в перерывах между работой, так и включить его в общую программу реабилитации в рамках стационара.

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : реабилитация панические атаки ксенон-терапия коронавирус здоровье


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