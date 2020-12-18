Трендом уходящего года стала подработка

Количество вакансий на неполный день выросло на 39% по стране в сравнении с концом 2019 года, а откликов на них 一 на 38%. Медианный уровень зарплат при такой занятости составляет 15 000 рублей. К таким выводам пришли в аналитическом центре Авито Работы. Отмечается, что в Новосибирске число вакансий с неполной занятостью увеличилось на 89%, при этом откликаться на них стали на 90% чаще. Медианная зарплата для данных позиций в городе 一 20 000 рублей.

— Чаще всего компании предлагают на неполный день работу, не требующую опыта, или подходящую для студентов (26% вакансий). Такие объявления предназначены для соискателей, претендующие, например, на позицию промоутера, упаковщика товаров, сборщика заказов на складе, — отмечают специалисты.

Кроме того, много вакансий на неполный день в сфере ЖКХ и эксплуатации (9% от всех объявлений). Следующие группы по востребованности среди работодателей — «Домашний персонал», «Продажи» и «Транспорт, логистика» (по 8% вакансий на неполный день). Однако нехватка сотрудников не гарантирует высокую оплату: за исключением транспортно-логистической сферы уровень медианных зарплат по этим специальностям — 8 000-16 000 рублей в месяц.

— Топ самых высокооплачиваемых областей для подработки на неполный день выглядит иначе — это группы «Автомобильный бизнес» (45 000 рублей в месяц), «Транспорт, логистика» и «Госслужба, НКО» (по 35 000 рублей). Если в первых двух требуются в основном водители, экспедиторы и грузчики, то в области госслужбы сотрудников на неполный день ищут в первую очередь различные силовые структуры, — констатируют аналитики.

Автомобильный бизнес и логистика — также одни из наиболее сильно выросших в конце 2020 года сфер по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Если рассматривать увеличение числа вакансий, то прирост по стране составил около 80% за год. Помимо этого, в России стало на 92% больше вакансий в области управления персоналом с неполным рабочим днем, чем в прошлом году.

Вакансии, размещенные в группе массовых профессий «Без опыта, студенты», являются самыми популярными среди потенциальных кандидатов — на них приходится 38% всех откликов. Здесь можно заработать около 16 000 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Количество вакансий со свободным графиком в России также увеличилось (+89% за год), равно как и откликов на них (+61%). В Новосибирске число подобных рабочих предложений выросло на 125%, при этом соискатели откликаются на них на 86% чаще.

Свободный график позволяет заработать больше, чем работа на неполный день — в среднем по России медианная зарплата составляет 35 000 рублей за месяц. Это на 13% больше, чем в прошлом году. В вакансиях и резюме со свободным графиком встречается большое разноообразие схем расчетов — распространена сдельная оплата (например, страховой агент) или работа с почасовой оплатой (репетитор, фитнес-тренер). В Новосибирске на позиции со свободным графиком можно заработать около 35 000 рублей.

Как и в случае с неполным днем, в транспортно-логистической сфере и автомобильном бизнесе предлагаются и самые высокие зарплаты (80 000 и 70 000 рублей соответственно).

— На динамику вакансий с неполным днем и свободным графиком сильно повлияла пандемия, давшая толчок к более активному развитию интернет-торговли, доставки продуктов, готовой еды, а также разнообразных товаров. Интерес работодателей к найму сотрудников на нестандартные графики работы активно рос в III квартале 2020, и сейчас мы видим продолжение этой тенденции. Тренд на нестандартные графики работы означает увеличение гибкости рынка труда, возможность для соискателей по массовым специальностям быстро и легко подработать — говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Популярность работы по нестандартным графикам растет повсеместно как у работодателей, так и у соискателей. По сравнению с IV кварталом 2019 как в столице, так и в некоторых крупных региональных центрах, особенно заметно увеличилось число вакансий со свободным графиком. Среди крупнейших городов это, в частности, Челябинск (+130%), Екатеринбург (+128%), Новосибирск (+125%). Самый большой всплеск интереса к подработкам отмечен в Уфе, где стали на 106% чаще откликаться на вакансии с неполным рабочим днем. А вот Ростов-на-Дону стал единственным городом, где популярность работы с неполным днем, наоборот, уменьшилась за год на 14%.

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