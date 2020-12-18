Путин пообещал новую антикризисную выплату для семей с детьми

— В этом году в силу эпидограничений отменены мероприятия, связанные с елками, в театрах и студиях. Но мы решили сделать небольшой подарок. Все семьи, где есть дети в возрасте до 7 лет, получат дополнительные выплаты по 5 тысяч рублей, — сообщил, подводя итоги ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

В Новосибирской области в текущем году на выплаты и пособия семьям с детьми уже направлено 19,5 млрд рублей, что на 4,5 млрд рублей превышает бюджет 2019 года.

Фото OpenClipart-Vectors