Треть бизнес-кредитов банка «Открытие» в Новосибирске выдана по программам господдержки

32% из этого объема приходится на программы господдержки.

В период коронавируса предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) были признаны наиболее пострадавшим сектором экономики. В апреле 2020 года банк «Открытие», не дожидаясь запуска государственных программ, оперативно разработал и внедрил собственные программы поддержки бизнеса. До конца года по таким программам (каникулы, отсрочка, реструктуризация, поддержка занятости) банк выдал бизнесу региона кредитов на сумму 190 млн рублей.

В целом по программам господдержки в 2020 году банк «Открытие» в Новосибирской области выдал 2,5 млрд рублей. Кредиты выдавались по программе государственной поддержки наиболее пострадавших от кризиса отраслей под 2% годовых (190 млн рублей), по программе льготного кредитования с Минэкономразвития на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели (1,8 млрд рублей), по программе стимулирования с АО Корпорация МСП – 454 млн рублей. А также по программе поддержки занятости населения на предприятиях МСБ под 0% годовых при условии сохранения общей численности сотрудников в этот период – 77,2 млн рублей. Также клиентам МСБ были открыты лимиты на торговое финансирование с привлечением зарубежных банков.

«Несмотря на сложности периода пандемии, мы отмечаем активный прирост клиентской базы: 6,5 тысяч компаний малого и среднего бизнеса впервые стали клиентами банка «Открытие». Значимым событием для банка и клиентов стал запуск нового сервиса — регистрация бизнеса через сайт банка», — отмечает управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.

Банк активно сотрудничал с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области – под поручительство фонда было выдано кредитов на 2,2 млрд рублей.

Наряду с активным кредитованием предпринимателям Новосибирской области банк предложил привлекательные условия по депозитам. Этот продукт стал востребованным у бизнеса. Объемы средств предпринимателей на счетах банка «Открытие» по итогам года увеличились на 35% — до 12,6 млрд рублей.

По итогам 2020 года банк «Открытие» вошел в ТОП-5 по размеру портфеля кредитов индивидуальным предпринимателям (по исследованию сервиса brobank.ru).