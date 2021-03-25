За год банк «Открытие» в Новосибирске выдал ипотеки на 4 млрд рублей

1 764 семьи региона стали обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка «Открытие». Ипотечный портфель банка на конец 2020 года составил 7,7 млрд рублей – на 40% больше, чем годом ранее.

27% всех выдач в регионе пришлась на ипотеку по программам господдержки. Так, по программе «Господдержка-2020» по начальной ставке 6,5% (далее она снижалась банком до 5,99%) было выдано 334 кредита на 869 млн рублей. По «Семейной ипотеке» (по ставке 4,9%) – 18 кредитов на 54 млн рублей. Еще 66 кредитов на 146 млн рублей банк выдал в рамках «Военной ипотеки».

Большим спросом пользовались программы рефинансирования ипотечных кредитов – на них пришлось 29% от общего объема выдач.

В общем объеме 75% выдач приходится на приобретение жилья на вторичном рынке, 25% — на жилье в новостройках.