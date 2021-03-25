За год банк «Открытие» в Новосибирске выдал ипотеки на 4 млрд рублей

1 764 семьи региона стали обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка «Открытие». Ипотечный портфель банка на конец 2020 года составил 7,7 млрд рублей – на 40% больше, чем годом ранее.
27% всех выдач в регионе пришлась на ипотеку по программам господдержки. Так, по программе «Господдержка-2020» по начальной ставке 6,5% (далее она снижалась банком до 5,99%) было выдано 334 кредита на 869 млн рублей. По «Семейной ипотеке» (по ставке 4,9%) – 18 кредитов на 54 млн рублей. Еще 66 кредитов на 146 млн рублей банк выдал в рамках «Военной ипотеки».
Большим спросом пользовались программы рефинансирования ипотечных кредитов – на них пришлось 29% от общего объема выдач.
В общем объеме 75% выдач приходится на приобретение жилья на вторичном рынке, 25% — на жилье в новостройках.
«В 2020 году мы наблюдали неоднократное снижение ставок по ипотеке, что делало рефинансирование ранее выданных кредитов все более привлекательным для клиентов банка. В период пандемии хорошим импульсом для роста ипотечного кредитования стал запуск программ государственной поддержки. В течение года банк «Открытие» вел активную аккредитацию строящихся жилых комплексов, благодаря чему клиенты смогли рассчитывать на еще более лояльные условия при покупке жилья в новостройках. Ожидается, что в 2021 году продолжится рост стоимости квадратного метра жилья и ставки по кредитованию. Поэтому если вы планируете покупку жилья для себя или близких, лучше сделать это прямо сейчас, так как уже сейчас ставки ЦБ пошла в рост», — отмечает управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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