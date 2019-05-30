Трехлетнему малышу с врожденным пороком сердца нужны деньги на обследование

— Сын родился в срок, но после выписки из роддома плохо ел, почти не спал, постоянно плакал. Мы обратились к врачам, после обследования у Спартака обнаружили врожденный порок сердца – дефект межжелудочковой перегородки, — рассказывает мама трехлетнего Спартака Елена Большакова.

Семья Спартака проживает в Киргизии, и местные врачи помочь малышу не смогли.

— Спартака согласились принять в московской клинике, деньги на лечение и дорогу я собирала сама – помогли добрые люди. В семь месяцев сыну сделали операцию на открытом сердце. Московский кардиохирург сказал: нужно было оперировать ребенка сразу после рождения, еще неделя – и не спасли бы. Однако вскоре после операции у Спартака развилось осложнение: легочная гипертензия – повышенное давление в легочной артерии, — рассказывает Елена.

По ее словам, назначить эффективное лечение местные врачи не могут. В последнее время у Спартака начались приступы, которые очень пугают маму мальчика.

— В последнее время у Спартака начались страшные приступы, которые случаются все чаще: сын закатывает глаза, начинает задыхаться, теряет сознание, падает. Спартак подвижный, но стоит ему побегать, и начинается приступ. Кардиолог говорит: необходимо серьезное обследование, которое поможет опередить, нужна ли еще одна операция и какая, — говорит Елена.

Такое обследование готовы сделать в Центре имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске.

— Спартаку в первый год жизни была проведена сложная операция по восстановлению нормальной анатомии сердца. Со временем у мальчика развилась высокая легочная гипертензия, которая прогрессирует. Для того чтобы оценить давление в артерии и определить сопротивление малого круга кровообращения, ребенку требуется провести высокотехнологичное обследование. По его результатам мы сможем подобрать эффективное лечение, — отметил сердечно-сосудистый хирург Алексей Войтов.

По данным Русфонда стоимость обследования составляет — 179 196 рублей. Читатели Русфонда собрали 500 рублей. Не хватает — 178 696 рублей. Мама Спартака не в состоянии самостоятельно оплатить обследование и просит помощи.

— Обследование для сына будет платным, так как у нас нет российского гражданства. Мне нужную сумму не собрать, я мать-одиночка, ухаживаю за сыном и больной матерью. Прошу вас, помогите спасти ребенка! — просит Елена.

Помочь Спартаку можно по ссылке.

Фото из архива семьи