Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания из Читы

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель компании в Забайкальском крае незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевел в КНР три миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

— Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы в уполномоченный банк возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства, — уточнили в пресс-службе.

В отношении представителя фирмы – гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Проводится расследование.

— Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3-х лет, — подчеркнули в пресс-службе.

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