Директора предприятия обвиняют в нарушении требований охраны труда

В прокуратуре Черепановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО ГК «Дорогинский кирпич», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенные лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, руководитель общества принял на работу гражданина в качестве подсобного рабочего. Однако вопреки закону не обеспечил ему безопасные условия и охрану труда на рабочем месте, не разработал технологические регламенты, которыми устанавливаются порядок и последовательность проведения работ, необходимые приспособления и инструмент на соответствующем оборудовании завода.

— В результате бездействия работодателя сотрудник предприятия, осуществляя очистку ленточного транспортера подачи глины, попал в пространство между лентой и барабаном конвейера, получив не совместимые с жизнью телесные повреждения, — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Черепановский районный суд для рассмотрения по существу.

Согласно санкции ч.2 ст. 143 УК РФ за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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