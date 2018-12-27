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Три события Новосибирской области вошли в топ-200 лучших событий года

В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 1600 заявок из 74 регионов России.
  • 27/12/2018, 11:07
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По результатам экспертного отбора сформирован полный список ТОП-200 лучших событийных проектов России, получивших статус «Национального события 2018», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Определение Национальных событий года прошло в 3 этапа. Первые Национальные события были определены по итогам Национальной премии в области событийного туризма, финалисты REA заочно получили статус Национальных событий года. Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com в период с 28 ноября по 4 декабря. По итогам голосования 11 событий, набравших большее количество голосов, признаны Национальными. Завершающий этап, экспертная оценка проектов по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие, завершился 13 декабря.

Лучшими событиями России 2018 года от Новосибирской области выбраны:

  1. Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» – один из крупнейших в России фестивалей исторической реконструкции. Ежегодно проводится в поселке Большой Оеш Колыванского района Новосибирской области.
  2. Авиационный праздник «Где мы – там победа!» – патриотическое мероприятие, которое наглядно демонстрирует историю авиации – от самолетов военных лет до современнейших воздушных судов, стоящих на вооружении Армии нашей страны сегодня. Ежегодно проводится на аэродроме «Мочище», Новосибирский район.
  3. Международный форум технологического развития «Технопром» – общенациональная деловая площадка, целью которой является экспертно-аналитическое обеспечение технологического лидерства российской экономики.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития

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