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95 новосибирцев вышли в полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России»

В Сибирском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 326 человек
  • 27/12/2018, 10:57
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Полуфиналистов в этом году значительно больше, чем было в прошлом — 3294 человека, тогда как год назад к очным полуфиналам был допущен 2691 участник, сообщили организаторы конкурса «Лидеры России 2018-2019 гг.

Всего в Сибирском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 326 человек. Внутри СФО регионы распределились следующим образом: Новосибирская область – 95 (29,14%) участников, Красноярский край – 52 (15,95%), Томская область – 44 (13,50%), Иркутская область – 36 (11,0%), Омская область – 34 (10,43%), Кемеровская область – 29 (8,90%), Алтайский край – 26 (7,98%), Республика Хакасия – 7 (2,15%), Республика Тыва – 2 (0,61%), Республика Алтай – 1 (0,30%).

В этом году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Однако этого недостаточно.

— Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий». Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов, — рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как отметил Сергей Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.

— Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать, — подчеркнул он.

Организаторы конкурса 2018-2019 гг. приняли решение увеличить число полуфиналистов в трех федеральных округах, где было самое большое число заявок и, соответственно, самая высокая конкуренция. В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах региональная квота возросла с 300 до 400 человек, в Центральном — с 600 до 900, во всех остальных, кроме Северо-Кавказского, число полуфиналистов составило порядка 300 участников.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

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