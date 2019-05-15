Трудовые семейные династии — гордость АО «РЭС»

Одной из ключевых семейных ценностей является любовь, в том числе и любовь к выбранной профессии. Когда вслед за родителями на предприятие приходят дети, поколения сменяют друг друга на рабочем посту, формируются трудовые семейные династии — гордость и опора любого предприятия, любой отрасли.

За годы становления и развития электрических сетей Новосибирской области сложилось немало трудовых династий, многие члены которых являются действующими работниками акционерного общества «Региональные электрические сети».

В настоящее время в разных филиалах Общества трудятся представители 10 династий, насчитывающих несколько поколений, общий стаж работы которых превысил 860 лет!

Самые многочисленные династии сформировались в двух филиалах АО «РЭС». Династия Георгиевских из «Восточных электрических сетей» включает в себя 7 членов семьи в трех поколениях. В «Западных электрических сетях» 6 членов семьи Цветковых сформировали династию энергетиков в 3 поколениях. Основатели этих династий работали на предприятии практически с момента основания филиалов, и сегодня их потомки продолжают успешно трудиться здесь же.

В филиале «Восточные электрические сети» работают и члены династии Кудрявцевых, имеющей наибольший трудовой стаж в электроэнергетике. На 5 членов семьи – 151 год стажа!

Примером династии, объединяющей несколько филиалов, служит династия Ветровых из филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети». Её основатель стоял у истоков не только предприятия, но и сельской энергетики Новосибирской области, за его плечами более 40 лет «энергетического» стажа. Сегодня продолжают начатое им дело двое сыновей – высококлассные опытные специалисты, а внучка, пошедшая по стопам деда и отца, трудится в филиале АО «РЭС» «Приобские электрические сети».

Немало выдающихся трудовых династий имеется и в остальных филиалах АО «РЭС», созидательный путь каждой из них достоин внимания. В «Карасукских электрических сетях» знают и уважают династию Яковлевых, в «Татарских электрических сетях» знамениты отец и три сына династии Булаевых, в «Чулымских электрических сетях» приводят в пример династии Мальцевых и Ивашковых, а в Новосибирске успешно трудятся представители еще одной династии Кудрявцевых.

Всех эти династии служат ярким примером уважительного отношения к труду. Преемственность традиций, сопричастность к общему делу и высокая вовлеченность — именно эти черты характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен профессии. Работники, связанные родственными узами, стараются не уронить престиж фамилии и воспринимают достижения предприятия как личные, отчего жизнь наполняется особенным смыслом и повышенной ответственностью за свое дело.

В целом, благоприятный социально-психологический климат в коллективе, безусловно, позволяет достигать значимых производственных результатов, тем самым обеспечивая развитие предприятия. Поэтому в АО «РЭС» поддерживают существующие трудовые династии и приветствуют возникновение новых.

АО «РЭС» поздравляет с международным днем семей! Берегите свои семьи, помните их традиции, чтите их и передавайте будущим поколениям! Членам трудовых династий всех предприятий и отраслей желаем дальнейшего роста, долгой и успешной трудовой деятельности.

Фото предоставлено пресс-службой компании