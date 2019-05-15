Искусственный интеллект подключат к регистратуре

— В этом году мы приступим к реализации интересных задач. Прежде всего, это внедрение технологии распознавания речи искусственным интеллектом (ИИ) для записи к врачу, — сообщил во время пресс-подхода на Всероссийском форуме «ИТМ Сибирь» директор департамента информатизации Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Он пояснил что это потребует интеграции ИИ с медицинской информационной системой.

— Мне кажется, это разгрузит огромное количество врачей, которых не хватает в часы пик, а днем загрузка слабая. Кроме того, это позволит решить проблему качественного обслуживания. Как показывает практика внедрения ИИ в МФЦ, это вполне решаемая задача, — комментирует Дюбанов. — Мы планируем, что не менее 60% звонков по истечении года эксплуатации системы будут переложены на уровень обработки компьютером.

Сейчас департамент формирует модель ее внедрения. Предстоит большая работа по обучению искусственного интеллекта, в том числе распознаванию медицинских терминов.

Ядро системы сформируют на базе сервиса «124» (единая регистратура). На начальном этапе на тендер будет выставлено решение проблемы с записью в регистратуру. В перспективе начнут прорабатываться другие направления использования ИИ в медучреждениях, например на рабочих местах врачей.

Объявить тендер правительство планирует в третьем квартале 2019 года. Сумму финансирования и возможных участников тендера Дюбанов комментировать отказался. Напомним, ранее интерес к подключению регистратуры и врачебного приема к искусственному интеллекту анонсировала новосибирская компания IVoice Technology.

Кроме того, департамент информатизации совместно с минздравом формирует программу по усилению IT-подразделений минздрава на базе ГКУЗ НСО «Медицинский информационно-аналитический центр». К ее реализации также планируется приступить в 2019 году.

— «МИАЦ» должен выступить в виде первой линии поддержки с формированием IT-компетенций на уровне каждой больницы и поликлиники, чтобы медучреждения не обращались за консультациями по каждому вопросу к разработчикам системы (они довольно дорогостоящи), а могли решать их на своем уровне. В учреждениях здравоохранения должны быть IT-специалисты, которые в качестве модераторов будут доводить всю информацию до врачей, — пояснил Анатолий Дюбанов.

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