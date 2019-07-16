ТУАД ищет подрядчика для строительства дороги с мостом через реку Иня

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ГКУ НСО ТУАД) объявило торги на определение подрядчика на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, земляные работы, устройство дорожной одежды автомобильных дорог, а также работы по обустройству автомобильной дороги и устройство искусственных сооружений. Длина участка дороги составляет 10,1 км, ширина земляного полотна — 10 метров, ширина проезжей части — 6 метров, ширина обочин — 2 метра, тип дорожного покрытия — асфальтобетон.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта. Дата окончания выполнения работ на объекте — 20 октября 2024 года.

Начальная стоимость работ — 2,1 млрд руб. Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Аукцион состоится 31 июля 2019 года.

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