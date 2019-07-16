Тайная страховка от банка

Многие наслышаны о скрытых комиссиях, которые прячутся в договорах с банками где-то в сносках мелким шрифтом. С рекомендациями ставить свою подпись на договоре, только внимательно изучив его полностью, знакомо уже большинство тех, кто туда обращается. Однако, время не стоит на месте. Сейчас в обиход входят и новые виды навязывания финансовых обязательств клиентам.

Что такое ПЭП?

Одним из таких инструментов становится так называемая ПЭП — простая электронная подпись. Это тоже знакомая многим ситуация, когда при посещении банка менеджер просит назвать код из смс, отправленной банком на ваш номер телефона. Обычно менеджер объясняет скороговоркой в этот момент, что они просто “идентифицируют вас”.

Возможные риски

Однако, нужно иметь в виду, что таким образом банк имеет право подписать с вами Договор коллективного страхования, например, присоединив его к кредитному. То есть про кредитный он вам добросовестно рассказал, какие там проценты, комиссии, штрафы… А вот в том, что касается страховки, все гораздо загадочнее. В лучшем случае, ее якобы обязательно нужно оформить, потому иначе “откажут в кредите”. Иногда не упоминают даже этого. Поэтому обязательно нужно потребовать от менеджера банка четкого и внятного объяснения, с какой именно целью вас в этой смс “идентифицируют”. Одной из главных опасностей такого рода страховых договоров является то, что выплата по нему происходит не сразу, а через месяц, допустим. И вы, обнаружив внезапно это неожиданное списание с карты, уже не сможете воспользоваться законным “периодом охлаждения”, во время которого имеете право отказаться от страхования.

Также с помощью ПЭП во время подписания кредитного договора вас могут подключить к платным услугам типа “Личный врач” или “Привет, сосед!”. В смс при этом будет текст примерно следующего содержания: «Код подтверждения 1234. Платеж «С заботой о Вас!», 3000 руб., комиссия 0 руб.»

Рынок страхования в России имеет такую особенность, что до двух третей страховых сумм проходит именно через банки. Напрямую клиентам страховые компании продают гораздо меньшую часть своих услуг. То есть значительная доля этих услуг является не сознательным выбором клиента, а по сути навязанным довеском к другим запросам потребителей. Это фактически нарушает сразу несколько статей Закона о защите потребителя.

во-первых, ст. 16 запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других

во-вторых, банк ограничивает выбор страховой фирмы (в большинстве случаев, одним вариантом, реже предлагается выбрать из двух-трех)

в-третьих, текст страхового полиса в таких случаях не предоставляется для предварительного ознакомления

К тому же, сумма страховки при этом включается в тело кредита, и на нее начисляются проценты.

Банк России, признает недостатки использования ПЭП. “Такой способ не противоречит нормам закона, но подписание кредитного договора с использованием ПЭП не исключает рисков злоупотребления сотрудниками банка своими полномочиями”, — сообщает пресс-служба ЦБ. Нам же, простым клиентам банка, остается лишь держать ухо востро, а руку на пульсе.