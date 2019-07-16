Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Тайная страховка от банка

  • 16/07/2019, 09:46
Как еще банк может заставить платить ему лишние деньги?

Многие наслышаны о скрытых комиссиях, которые прячутся в договорах с банками где-то в сносках мелким шрифтом. С рекомендациями ставить свою подпись на договоре, только внимательно изучив его полностью, знакомо уже большинство тех, кто туда обращается. Однако, время не стоит на месте. Сейчас в обиход входят и новые виды навязывания финансовых обязательств клиентам. 

Что такое ПЭП?

Одним из таких инструментов становится так называемая ПЭП — простая электронная подпись. Это тоже знакомая многим ситуация, когда при посещении банка менеджер просит назвать код из смс, отправленной банком на ваш номер телефона. Обычно менеджер объясняет скороговоркой в этот момент, что они просто “идентифицируют вас”. 

Возможные риски

Однако, нужно иметь в виду, что таким образом банк имеет право подписать с вами Договор коллективного страхования, например, присоединив его к кредитному. То есть про кредитный он вам добросовестно рассказал, какие там проценты, комиссии, штрафы… А вот в том, что касается страховки, все гораздо загадочнее. В лучшем случае, ее якобы обязательно нужно оформить, потому иначе “откажут в кредите”. Иногда не упоминают даже этого. Поэтому обязательно нужно потребовать от менеджера банка четкого и внятного объяснения, с какой именно целью вас в этой смс “идентифицируют”. Одной из главных опасностей такого рода страховых договоров является то, что выплата по нему происходит не сразу, а через месяц, допустим. И вы, обнаружив внезапно это неожиданное списание с карты, уже не сможете воспользоваться законным “периодом охлаждения”, во время которого имеете право отказаться от страхования.

Также с помощью ПЭП во время подписания кредитного договора вас могут подключить к платным услугам типа “Личный врач” или “Привет, сосед!”.  В смс при этом будет текст примерно следующего содержания: «Код подтверждения 1234. Платеж «С заботой о Вас!», 3000 руб., комиссия 0 руб.»

Рынок страхования в России имеет такую особенность, что до двух третей страховых сумм проходит именно через банки. Напрямую клиентам страховые компании продают гораздо меньшую часть своих услуг. То есть значительная доля этих услуг является не сознательным выбором клиента, а по сути навязанным довеском к другим запросам потребителей. Это фактически нарушает сразу несколько статей Закона о защите потребителя.

  • во-первых, ст. 16 запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других
  • во-вторых, банк ограничивает выбор страховой фирмы (в большинстве случаев, одним вариантом, реже предлагается выбрать из двух-трех)
  • в-третьих, текст страхового полиса в таких случаях не предоставляется для предварительного ознакомления

К тому же, сумма страховки при этом включается в тело кредита, и на нее начисляются проценты.

Банк России, признает недостатки использования ПЭП. “Такой способ не противоречит нормам закона, но подписание кредитного договора с использованием ПЭП не исключает рисков злоупотребления сотрудниками банка своими полномочиями”, — сообщает пресс-служба ЦБ. Нам же, простым клиентам банка, остается лишь держать ухо востро, а руку на пульсе.

Популярное с сайта

Пенсионным фондом региона за полгода направлено на выплаты более 78,5 млрд рублей

Пенсионным фондом региона за полгода направлено на выплаты более 78,5 млрд рублей

16/07/2019, 16:18
Это на шесть млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Проект ЦКП «СКИФ» представлен международному научному сообществу

16/07/2019, 15:47
Эксперты назвали его лучшим среди проектов источников синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ.
Резиденты Медпромпарка планируют увеличить поставки эндопротезов в клиники страны

Резиденты Медпромпарка планируют увеличить поставки эндопротезов в клиники страны

16/07/2019, 14:36
Компании готовы увеличить поставки импортозамещающих эндопротезов с элементами бионанокерамики в 2,5 раза.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Из ЕГРЮЛ за 2019 год уже исключены более 7 тысяч фиктивных организаций

16/07/2019, 19:28

За два года спрос на работников в туристической сфере в регионе вырос почти на 39 %

16/07/2019, 18:55

В России проведена первая операция на сердце с использованием разработки новосибирской компании

16/07/2019, 18:22

Специалисты ЦИАН регистрируют снижение предложений на рынке новостроек

16/07/2019, 18:10

Налоговые поступления в Новосибирской области выросли на 3 %

16/07/2019, 17:57

Пенсионным фондом региона за полгода направлено на выплаты более 78,5 млрд рублей

16/07/2019, 16:18

Проект ЦКП «СКИФ» представлен международному научному сообществу

16/07/2019, 15:47

Резиденты Медпромпарка планируют увеличить поставки эндопротезов в клиники страны

16/07/2019, 14:36

В Новосибирске квартиры по линии метро подорожали на 4%

16/07/2019, 13:05

Новосибирцам выписаны штрафы за нарушение земельного законодательства на сумму 1,8 млн рублей

16/07/2019, 12:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска