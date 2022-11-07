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Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

  • 07/11/2022, 14:22
Импорт из Турции
Поставки товаров в РФ в сентябре достигли рекордных $1,15 млрд.

Турция постепенно становится одним из ведущих торговых партнеров России, так как поставки товаров в РФ в сентябре достигли рекордных $1,15 млрд. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Турецкого института статистики.

В публикации отметили, что объем поставок турецких товаров в Россию в сентябре в размере $1,15 млрд оказался в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года, когда объем поставок был на уровне $504 млн. Тогда Турция занимала среди поставщиков товаров в Россию 11-е место.

По данным РБК, рост поставок в сентябре позволит Турции занять тот же уровень, что и Германия. При этом в период с мая по август немецкий экспорт в Россию составлял в среднем около $1,2 млрд в месяц, а в сентябре — $1,14 млрд.

Также если Турция сможет обогнать по объемам поставок Германию, то страна займет третье место после Китая и Белоруссии. При этом поставки из Китая в Россию в сентябре были на уровне $8 млрд, а из Белоруссии — чуть более $2 млрд.

В начале сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин допустил, что к концу 2022 года товарооборот России и Турции может достичь $80 млрд. Он отметил существенный рост товарооборота между странами в этом году. По словам директора, он уже составляет около $50 млрд за первое полугодие.

 

Ранее редакция сообщала, что перечень товаров для параллельного импорта в России пополнился продукцией Marvel и Disney. 

Фото: pexels.com — Engin Akyurt

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Рубрики :

Регионы: Турция Россия

Теги : Импорт из Турции


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