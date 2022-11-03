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Перечень для параллельного импорта пополнился продукцией Marvel и Disney

  • 03/11/2022, 17:43
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Перечень для параллельного импорта пополнился продукцией Marvel и Disney
О каких конкретно товарах идет речь, не уточняется.

Минпромторг РФ обновило список продукции для параллельного импорта. Теперь в нем числятся товары Marvel, Disney, Pixar, DC Comics, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, список для параллельного импорта предполагает ввоз товаров без одобрения правообладателей. Он включает также продукцию иностранных компаний, которые разорвали связь с российским рынком после начала СВО в Украине. В случае, когда компания продолжает выполнять свои обязательства, не закрывает производства, исправно поставляет продукцию, то ее удаляют из документа.

Отмечается, что Минпромторг РФ разрешил поставлять в страну по параллельному импорту более 50 товаров. Действие механизма пролонгировали на следующий год.

Ранее компания Walt Disney (среди ее «дочек» — анимационная студия Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm) остановила деятельность в РФ, отказавшись от кинопроизводства в стране, релизов своих проектов на территории России и лицензирования контента.

Фото: pixabay.com — ralpoonvast

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции Параллельный импорт МинпромторгРФ


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