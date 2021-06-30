Турция может снова закрыть свои границы для россиян

Рост заболеваемости коронавирусом в России может вынудить как Турцию, так и другие страны закрыть свои границы для российских туристов.

— Любые страны могут закрыться, в том числе Турция. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически, любая страна может закрыться, — пояснил Канторович.

Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин не согласен с таким пессимистичным прогнозом и считает, что вряд ли Турция откажется от российских туристов, сообщает Рамблер.

— Недавно Турция закрыла границы для шести стран, но мы туда не входим. В общем, у нас заболеваемость ниже, значительно. В список тех стран не попадем. Будем вакцинироваться — не попадем, — подчеркнул Барзыкин.

Ранее турецкая медицинская ассоциация официально предупредила власти об опасности распространения в стране штамма коронавируса «дельта», который завозят российские туристы. В ассоциации выступили за включение России в список стран, туристы из которых обязаны находиться на 14-дневной изоляции по прибытию в страну.

В связи с коронавирусом «дельта» Турция уже ввела карантин для прибывающих из Бангладеш, Бразилии, Южной Африки, Индии, Непала и Шри-Ланки. Эта мера действует до 1 июля.