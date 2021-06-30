Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Идея создания сервиса для детей с аутизмом принадлежит AutismCare — компании-резиденту Академпарка. Разработка (а теперь уже совершенствование) считывающего устройства — проект студента третьего курса факультета радиотехники и электроники (РЭФ) НГТУ НЭТИ Александра Трофимова.

Сейчас практически готов прототип браслета и тестовое приложение с некоторыми функциями (определение местоположения по запросу, оповещение о резких изменениях состояния по вариабельности сердечного ритма (ВСР) или кожно-гальванической реакции (КГР).

— Пока устройство не адаптировано на детскую руку, — рассказывает разработчик. — В дальнейшем планируется значительно уменьшить размеры браслета за счет современной элементной базы, а также благодаря новейшим инфокоммуникационным технологиям, доступ к которым предоставила компания Beeline.

Главным отличием браслета для детей с РАС является то, что он представляет собой как часть сервиса, так и самостоятельное устройство. Собранные сведения браслет отправляет в облачную базу данных, где они анализируются нейронной сетью. По результатам этого анализа родителям ребенка и будет поступать предупреждение о превышении уровня стресса. Сейчас Александр Трофимов работает именно над нейронной сетью.