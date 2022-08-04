Туту.ру составил список музеев России, которые стоит посетить

Это интерактивные и необычные музеи, в которых точно не будет скучно, отметили в пресс-службе сервиса.
Внутри всё под стать названию: множество всяких банок, склянок, ингредиентов, снадобий и старых фото. Из особенно интересного — живые медицинские пиявки и скарификатор: прибор для кровопускания с двенадцатью жутковатыми лезвиями. А ещё тут есть микроскоп, через который можно увидеть блоху, подкованную местным мастером Николаем Алдуниным. Посетители рекомендуют не скупиться на аудиогид.
Разнообразный мусор в этом музее находит новую жизнь: отходы превращают в произведения искусства. Так, тут можно посмотреть на кукурузный початок из теннисных шариков, автопортрет из мусора, макет корабля из всего, что в баке нашлось, скульптуру медведя из автомобильный покрышек и многое, многое другое. Здесь можно достаточно занимательно провести время, осознавая формы, в которых ТКО обрели новую жизнь.
Музей занимает старое здание бывшей каторжно-пересыльной тюрьмы. В своё время здесь содержались Чернышевский и Достоевский. Ходят слухи, что в подземелье есть ещё пахнущие ужасом пыточные камеры, но туда не водят. А вот настоящие кандалы, разнообразные клейма, тесные камеры с соответствующим интерьером — это пожалуйста. Более того, в Тобольском централе можно переночевать, если хочется пощекотать себе нервы. Обстановка аутентичная, вполне способствует погружению.
Маленький уютный музей на Куршской косе. Здесь можно узнать, почему у нас принято желать «ни пуха, ни пера», как Болотняник относится к Водяному и Лешему, зачем нужно знать о Вострухе, откуда растут ноги у тех или иных славянских примет. Древнерусская мифология тоже занимает важное место в экспозиции. В общем, не пожалеете.
Здесь собраны те самые игровые автоматы, в которые с упоением рубилось старшее поколение 30-50 лет назад. «Морской бой», «Хоккей» под колпаком, «Зимняя охота» и многое другое — в каждый из аттракционов можно поиграть. Для этого на входе дают спичечный коробок с 15-копеечными монетами, которые запускают игровые автоматы. Современные дети тоже в восторге от этого места — по крайней мере, так утверждают некоторые посетители.
Музей состоит из нескольких тематических блоков: это цыганский шатёр, юрта, ненецкий чум, тибетская палатка, яранга и другие. В экспозиции вещи и предметы, которые привезли из экспедиций. Каждый экспонат — настоящий. Экскурсии тоже тематические, в зависимости от блока экскурсовод рассказывает об особенностях жизни и быта кочевого народа от первого лица. Посетить музей можно только по предварительной записи в составе группы.
В этом новосибирском музее находится всё, что так или иначе ассоциируется с счастьем. Счастливые автобусные билетики, фигурки японского бога веселья Хотэя, ключи, чемоданы, магнитики — все эти на первый взгляд обычные вещи формируют удивительную атмосферу, в которой невозможно оставаться равнодушным. Душевные рассказы и гитарное пение вносят свою лепту. А ещё тут не нужно хранить тишину — напротив, разрешается подыгрывать на глюкофоне и подпевать.
Музей исправных велосипедов разных лет в рабочем состоянии. Здесь и пожарный велик, и велосипед связиста, и первый в России беговел, и самый маленький велосипед в мире, и царские двухколёски… А ещё различные тандемы, горные, спортивные и всякие-всякие-всякие. На великах можно даже покататься или, как минимум, посидеть и сфотографироваться.
Музей находится в промороженных подземных туннелях бывшей лаборатории. Здесь можно увидеть 49 000-летнюю лиственницу, срез вечной мерзлоты, образцы разных видов льда (ага, их много), чучела животных.
Три сотни разнообразных самоваров, включая самые первые в истории. Тут представлены и необычные варианты, например, самовар-шар и самовар-теремок, который на собственно самовар вообще не похож. Только по кранику понятно, что за штука такая.
Наука — это не скучно. Так решили создатели «Экспериментариума» и открыли большой интерактивный музей. Экспонаты здесь можно брать в руки, разбирать, запускать, дергать, бросать. Наглядно можно понять, как работают те или иные физические процессы — например, торнадо (оно образуется прямо на глазах), разнообразные маятники, электричество и даже чёрные дыры — в них можно монетку бросить. Учитывайте, что в выходные тут не протолкнуться.
Не совсем музей, скорее выставочный интерактивный этнокомплекс. «Атамань» — реконструкция казачьей станицы конца XVIII — начала XX века. Этнокомплекс полностью воссоздаёт архитектуру и быт традиционного кубанского селения. Центральная площадь, настоящая пасека, функционирующая мельница, полноценный рынок, церковь, где проходит служба, школа, где проводят лекции и учат писать гусиным пером. Можно заглянуть в дом кузнеца и самостоятельно попробовать выковать себе сувенир. Такой же интерактив в жилищах винодела, рыбака, ткача. И, конечно же, есть действующие харчевни и трактиры с традиционными кубанскими блюдами и алкоголем. Лучше всего здесь на крупных фестивалях.
В музее можно посмотреть на восстановленные скелеты мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов и других древних животных. Для, так сказать, предметного понимания, что за звери такие ходили по Якутии в доисторические времена. Есть останки верхоянской лошади возрастом более 4400 лет и мумия лосенка старше 9000 лет. А ещё тут проводят мастер-классы по созданию фигурок из мамонтовой кости.
Тамбовская кунсткамера — так называют этот музей в народе. Здесь в качестве экспонатов находятся наглядные иллюстрации человеческих слабостей. Место, в общем-то, не для всех: в экспозиции выставлены заспиртованные почерневшие пальцы курильщиков, увеличенная печень алкозависимых и другая пропаганда здорового образа жизни. Из особо необычного — палец любовника. Владелец пальца убегал от мужа своей возлюбленной и зацепился обручальным кольцом за гвоздь.
Одно из самых популярных мест в Барнауле, настоящий клад для автолюбителей. В экспозиции огромная коллекция отмычек, капканов, молотков, фальшивых удостоверений, поддельных номеров, самодельных противоугонок и других вещдоков с мест угонов. Почти всё музей получил от местного отдела ГИБДД. Есть автомобильная дверь со следами пуль, точная копия «Волги» 1958 года из фильма «Берегись автомобиля» и многое другое, включая прелюбопытные факты об автоугонах. После посещения можно купить себе сувенир ручной работы.
Материал и фото предоставлены пресс-службой сервиса
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