Туту.ру составил список музеев России, которые стоит посетить

Это интерактивные и необычные музеи, в которых точно не будет скучно, отметили в пресс-службе сервиса.

Музей «Старая тульская аптека», Тула

Внутри всё под стать названию: множество всяких банок, склянок, ингредиентов, снадобий и старых фото. Из особенно интересного — живые медицинские пиявки и скарификатор: прибор для кровопускания с двенадцатью жутковатыми лезвиями. А ещё тут есть микроскоп, через который можно увидеть блоху, подкованную местным мастером Николаем Алдуниным. Посетители рекомендуют не скупиться на аудиогид.

Музей мусора «МУ МУ», Калужская область

Разнообразный мусор в этом музее находит новую жизнь: отходы превращают в произведения искусства. Так, тут можно посмотреть на кукурузный початок из теннисных шариков, автопортрет из мусора, макет корабля из всего, что в баке нашлось, скульптуру медведя из автомобильный покрышек и многое, многое другое. Здесь можно достаточно занимательно провести время, осознавая формы, в которых ТКО обрели новую жизнь.

Тюремный замок, Тобольск, Тюменская область

Музей занимает старое здание бывшей каторжно-пересыльной тюрьмы. В своё время здесь содержались Чернышевский и Достоевский. Ходят слухи, что в подземелье есть ещё пахнущие ужасом пыточные камеры, но туда не водят. А вот настоящие кандалы, разнообразные клейма, тесные камеры с соответствующим интерьером — это пожалуйста. Более того, в Тобольском централе можно переночевать, если хочется пощекотать себе нервы. Обстановка аутентичная, вполне способствует погружению.

Музей суеверий, поселок Лесной, Куршская коса, Калининградская область

Маленький уютный музей на Куршской косе. Здесь можно узнать, почему у нас принято желать «ни пуха, ни пера», как Болотняник относится к Водяному и Лешему, зачем нужно знать о Вострухе, откуда растут ноги у тех или иных славянских примет. Древнерусская мифология тоже занимает важное место в экспозиции. В общем, не пожалеете.

Музей советских игровых автоматов, Москва и Санкт-Петербург

Здесь собраны те самые игровые автоматы, в которые с упоением рубилось старшее поколение 30-50 лет назад. «Морской бой», «Хоккей» под колпаком, «Зимняя охота» и многое другое — в каждый из аттракционов можно поиграть. Для этого на входе дают спичечный коробок с 15-копеечными монетами, которые запускают игровые автоматы. Современные дети тоже в восторге от этого места — по крайней мере, так утверждают некоторые посетители.

Музей кочевой культуры, Москва

Музей состоит из нескольких тематических блоков: это цыганский шатёр, юрта, ненецкий чум, тибетская палатка, яранга и другие. В экспозиции вещи и предметы, которые привезли из экспедиций. Каждый экспонат — настоящий. Экскурсии тоже тематические, в зависимости от блока экскурсовод рассказывает об особенностях жизни и быта кочевого народа от первого лица. Посетить музей можно только по предварительной записи в составе группы.

Музей счастья, Новосибирск

В этом новосибирском музее находится всё, что так или иначе ассоциируется с счастьем. Счастливые автобусные билетики, фигурки японского бога веселья Хотэя, ключи, чемоданы, магнитики — все эти на первый взгляд обычные вещи формируют удивительную атмосферу, в которой невозможно оставаться равнодушным. Душевные рассказы и гитарное пение вносят свою лепту. А ещё тут не нужно хранить тишину — напротив, разрешается подыгрывать на глюкофоне и подпевать.

Музей необычных велосипедов «Самокатъ», Углич, Ярославская область

Музей исправных велосипедов разных лет в рабочем состоянии. Здесь и пожарный велик, и велосипед связиста, и первый в России беговел, и самый маленький велосипед в мире, и царские двухколёски… А ещё различные тандемы, горные, спортивные и всякие-всякие-всякие. На великах можно даже покататься или, как минимум, посидеть и сфотографироваться.

Музей вечной мерзлоты, Игарка, Красноярский край

Музей находится в промороженных подземных туннелях бывшей лаборатории. Здесь можно увидеть 49 000-летнюю лиственницу, срез вечной мерзлоты, образцы разных видов льда (ага, их много), чучела животных.

Музей «Тульские самовары», Тула

Три сотни разнообразных самоваров, включая самые первые в истории. Тут представлены и необычные варианты, например, самовар-шар и самовар-теремок, который на собственно самовар вообще не похож. Только по кранику понятно, что за штука такая.

«Экспериментариум», Москва

Наука — это не скучно. Так решили создатели «Экспериментариума» и открыли большой интерактивный музей. Экспонаты здесь можно брать в руки, разбирать, запускать, дергать, бросать. Наглядно можно понять, как работают те или иные физические процессы — например, торнадо (оно образуется прямо на глазах), разнообразные маятники, электричество и даже чёрные дыры — в них можно монетку бросить. Учитывайте, что в выходные тут не протолкнуться.

«Атамань», станица Тамань, Краснодарский край

Не совсем музей, скорее выставочный интерактивный этнокомплекс. «Атамань» — реконструкция казачьей станицы конца XVIII — начала XX века. Этнокомплекс полностью воссоздаёт архитектуру и быт традиционного кубанского селения. Центральная площадь, настоящая пасека, функционирующая мельница, полноценный рынок, церковь, где проходит служба, школа, где проводят лекции и учат писать гусиным пером. Можно заглянуть в дом кузнеца и самостоятельно попробовать выковать себе сувенир. Такой же интерактив в жилищах винодела, рыбака, ткача. И, конечно же, есть действующие харчевни и трактиры с традиционными кубанскими блюдами и алкоголем. Лучше всего здесь на крупных фестивалях.

Музей мамонта, Якутск

В музее можно посмотреть на восстановленные скелеты мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов и других древних животных. Для, так сказать, предметного понимания, что за звери такие ходили по Якутии в доисторические времена. Есть останки верхоянской лошади возрастом более 4400 лет и мумия лосенка старше 9000 лет. А ещё тут проводят мастер-классы по созданию фигурок из мамонтовой кости.

Музей греха, Тамбов

Тамбовская кунсткамера — так называют этот музей в народе. Здесь в качестве экспонатов находятся наглядные иллюстрации человеческих слабостей. Место, в общем-то, не для всех: в экспозиции выставлены заспиртованные почерневшие пальцы курильщиков, увеличенная печень алкозависимых и другая пропаганда здорового образа жизни. Из особо необычного — палец любовника. Владелец пальца убегал от мужа своей возлюбленной и зацепился обручальным кольцом за гвоздь.

Музей автоугона им. Дульцева — Деточкина, Барнаул

Одно из самых популярных мест в Барнауле, настоящий клад для автолюбителей. В экспозиции огромная коллекция отмычек, капканов, молотков, фальшивых удостоверений, поддельных номеров, самодельных противоугонок и других вещдоков с мест угонов. Почти всё музей получил от местного отдела ГИБДД. Есть автомобильная дверь со следами пуль, точная копия «Волги» 1958 года из фильма «Берегись автомобиля» и многое другое, включая прелюбопытные факты об автоугонах. После посещения можно купить себе сувенир ручной работы.