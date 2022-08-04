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Больше 50 тысяч: в Новосибирске растет число пользователей сервиса «Ростелеком. Ключ»

  • 04/08/2022, 11:57
Число пользователей цифрового сервиса «Ростелеком. Ключ» в Новосибирске превысило 50 тысяч.

новости бизнесаТакое количество абонентов уже оценило преимущества многофункционального решения, которое помогает управлять домом и контролировать придомовую территорию.

«Ростелеком. Ключ» — это отечественная разработка, созданная специалистами федерального провайдера и включенная в реестр российского программного обеспечения. В составе платформы — видеонаблюдение, умный домофон, умные шлагбаумы, умные счетчики и умный доступ (СКУД).

«С каждым годом число новосибирских абонентов “Ключа” увеличивается. Прежде всего мы прирастаем за счет новых домов, где решение внедряется еще на этапе строительства. Благодаря этому жильцы сразу после заселения могут пользоваться полным комплексом цифровых услуг системы “Ростелеком. Ключ“, начиная от умного домофона и заканчивая контролем доступа в дома и на территорию жилого комплекса. Но и на вторичном рынке платформа пользуется спросом из-за удобства подключения как отдельных сервисов, так и полного комплекса услуг», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Среди самых популярных продуктов платформы — облачный сервис «Комплексное видеонаблюдение», благодаря которому можно видеть то, что происходит на территории дома, в подъезде или в лифтах. Также клиенты активно подключают умные домофоны, с помощью которых удобно дистанционно открывать двери или генерировать одноразовые коды доступа.

Сервис «Умный шлагбаум» распознает номера автомобилей жильцов, не пускает чужие машины и автоматически пропускает спецтранспорт, благодаря чему скорая помощь или пожарные заезжают во двор беспрепятственно. Услуга «Умные счетчики» позволяет забыть о передаче показаний в управляющую компанию: приборы делают это самостоятельно. А система управления доступом помогает обезопасить двор, дом и подсобные помещения от проникновения посторонних благодаря единому цифровому ключу для всех замков и домофона.

Управлять сервисом «Ростелеком. Ключ» можно через одноименное мобильное приложение, доступное на базе iOS и Android.  Подробная информация о решении — на сайте «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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