Творческое соавторство с весной

Это теперь не «демоверсия коммунизма», а жизнерадостная акция без всякой идеологии. А, впрочем, не совсем. Идейный стержень у современного субботника есть. Это соседское товарищество, чувство малой родины, драйв социального творчества. Именно таким стал субботник на жилмассиве Плющихинский. Нынешнее мероприятие — предъюбилейное — 79 в стране. И пятнадцатое на Плющихинском. Традиция заложена в 2004-м, практически одновременно со строительством массива, с обживанием его первых кварталов.

— Обживание — очень важная составляющая создания традиции, — объясняет один из инициаторов субботника, депутат Законодательного собрания области Сергей Конько. — Уровень вовлеченности зависит от укоренения новосела в быту, от заселенности каждого дома. Когда человек въезжает в новостройку, он занят только ремонтом в квартире, ему не до соседей. В эту пору единственным соседским общением бывают ссоры из-за шумного ремонта. А по мере обустройства, обживаясь, человек начинает смотреть вокруг, начинает воспринимать свое жилище в контексте квартала, микрорайона. У него, так сказать, возникает чувство малой родины. Наше дело — это чувство поддержать, развить.

С каждым годом субботник обрастал новыми идеями, наращивал свою статистику, круг охвата. Гражданскому концепту далеких 20-х оказалась удивительно к лицу нынешняя цифровая эпоха — социальные сети с их размахом и скорострельностью позволяют привлечь к трудовой встрече весны самые разные группы и сообщества. Демография у субботника самая обширная — вышли и те, кто помнит советские субботники: клуб «Посиделки», ветеранское движение и молодежное движение «Плющиха». «Плющиха» появилась на основе Центра семейного чтения. Оно объединяет детей и подростков от 10 лет до студенчества. Есть своя народная дружина, сложившаяся еще до возрождения этого формата на федеральном уровне. Субботник — это словно панорама всех мини-социумов растущего жилмассива. Ребята из движения трудятся в строящемся сквере на улице Виталия Потылицына, играючи совмещая труд с «себяшками» для сэлфи-конкурса «Чистая весна», любители спорта и фитнеса обихаживают после зимы площадку для воркаута и мини-стадион, владельцы собак убирают площадки для выгула домашних животных. Этих больших площадок на жилмассиве три. Такое число позволяет охватить активным и бесконфликтным моционом весь четвероногий социум. Одна площадка — для охранно-служебных собак, другая — для жизнерадостных, тотально дружелюбных песиков-компаньонов. Своя — для больших, своя — для миниатюрных. Словом, концепция соседства, учитывающая и единство, и индивидуальность.

Весне на Плющихинском помогают почти тысяча людей разных возрастов — более 500 горожан и 200 сотрудников управляющей компании. Участие УК позволяет сделать работу слаженной, прицельно эффективной и бодрой. Обеспечить, так сказать, оптимальную логистику. А еще это отлаживает личностный контакт между жителями и управляющей компании. К слову, многие ее сотрудники тут же и живут. Так что они во всех смыслах относятся к делу по-хозяйски.

— Задача жителей — навести порядок на так называемых межевых территориях — то есть, на пространстве, которое не относится к территории жилого дома, — говорит Сергей Конько. — Ближнее окружение зданий — это сфера забот управляющей компании, а межевая территория — формально как бы ничья. Но по факту — наша общая, потому заниматься ею нужно нам всем, сообща. Среда обитания — это ведь не только площадка у подъезда. Это все, что окружает тебя по дороге на работу или в школу. Это пространство и формирует твое повседневное настроение, восприятие района.

Одна из площадок интенсивного труда — будущий сквер на улице Виталия Потылицина неподалеку от строящейся школы. «Шлифовка» его дизайна — дело ближайшего будущего, но роль известна уже сейчас.

— Вскоре после достройки школы и обустройства сквера тут возникнет хорошее прогулочное пространство, общественное ядро жилмассива, — делится планами Сергей Конько. — И оно, такое ядро, не единственное. Таких центров активности мы предусмотрели на Плющихинском несколько. Они с разным укладом, с разной функцией: для тихих прогулок мам с колясками, для более активного досуга. Из этого разряда — скейт-парк, который мы скоро обустроим. Это будет пространство, совершенно обособленное от векторов автомобильного движения, привольное место, где можно будет безопасно покататься на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах.

Финал субботника — награждение отличившихся. А именно — обмен мешков собранного мусора на пакеты со вкусными подарками. Подарки — лакомства к чаю. Это, пожалуй, самая обаятельная форма мотивации, сохраняющая суть трудового праздника. Чаепитие, кухонные посиделки — исконная форма соседского общения, а субботник — стартовая точка этого контакта. Стартовая точка приятельства, дружбы, общих хобби — всего того, что в обычном многоквартирном доме наших дней почти не завязывается, поскольку в ритме будней люди встречаются редко.

— Наблюдая за людьми на субботнике, я понимаю, что мы все делаем правильно, — резюмирует Сергей Конько. — Все получается, все идет естественно: идея соседского общения прижилась, укоренилась, она крепнет и растет. Субботник сработал как инструмент социализации, сдружил жильцов. Микрорайон — это не просто локация их квадратных метров. Это место, которое они сами одухотворяют своим трудом и творчеством.

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