 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Творческое соавторство с весной

Субботник — традиция, оказавшаяся бодрее и эффективнее политического уклада, породившего ее.
  • 22/04/2019, 15:33
Автор: Игорь Смольников
Творческое соавторство с весной
Субботник сработал как инструмент социализации, сдружил жильцов.

Это теперь не «демоверсия коммунизма», а жизнерадостная акция без всякой идеологии. А, впрочем, не совсем. Идейный стержень у современного субботника есть. Это соседское товарищество, чувство малой родины, драйв социального творчества. Именно таким стал субботник на жилмассиве Плющихинский. Нынешнее мероприятие — предъюбилейное — 79 в стране. И пятнадцатое на Плющихинском. Традиция заложена в 2004-м, практически одновременно со строительством массива, с обживанием его первых кварталов.

Творческое соавторство с весной

— Обживание — очень важная составляющая создания традиции, — объясняет один из инициаторов субботника, депутат Законодательного собрания области Сергей Конько. — Уровень вовлеченности зависит от укоренения новосела в быту, от заселенности каждого дома. Когда человек въезжает в новостройку, он занят только ремонтом в квартире, ему не до соседей. В эту пору единственным соседским общением бывают ссоры из-за  шумного ремонта. А по мере обустройства, обживаясь, человек начинает смотреть вокруг, начинает воспринимать свое жилище в контексте квартала, микрорайона. У него, так сказать, возникает чувство малой родины. Наше дело — это чувство поддержать, развить.

Творческое соавторство с весной

С каждым годом субботник обрастал новыми идеями, наращивал свою статистику, круг охвата. Гражданскому концепту далеких 20-х оказалась удивительно к лицу нынешняя цифровая эпоха — социальные сети с их размахом и скорострельностью позволяют привлечь к трудовой встрече весны самые разные группы и сообщества. Демография у субботника самая обширная — вышли и те, кто помнит советские субботники: клуб «Посиделки», ветеранское движение и молодежное движение «Плющиха». «Плющиха» появилась на основе Центра семейного чтения. Оно объединяет детей и подростков от 10 лет до студенчества. Есть своя народная дружина, сложившаяся еще до возрождения этого формата на федеральном уровне. Субботник — это словно панорама всех мини-социумов растущего жилмассива. Ребята из движения трудятся в строящемся сквере на улице Виталия Потылицына, играючи совмещая труд с «себяшками» для сэлфи-конкурса «Чистая весна»,  любители спорта и фитнеса обихаживают после зимы площадку для воркаута и мини-стадион, владельцы собак убирают площадки для выгула домашних животных. Этих больших площадок на жилмассиве три. Такое число позволяет охватить активным и бесконфликтным моционом весь четвероногий социум.  Одна площадка — для охранно-служебных собак, другая — для жизнерадостных, тотально дружелюбных песиков-компаньонов. Своя — для  больших, своя — для миниатюрных. Словом, концепция соседства, учитывающая и единство, и индивидуальность.

Творческое соавторство с весной

Весне на Плющихинском помогают почти тысяча людей разных возрастов — более 500 горожан и  200 сотрудников управляющей компании. Участие УК позволяет сделать работу слаженной, прицельно эффективной и бодрой. Обеспечить, так сказать, оптимальную логистику. А еще это отлаживает личностный контакт между жителями и управляющей компании. К слову, многие ее сотрудники тут же и живут. Так что они во всех смыслах относятся к делу по-хозяйски.

Творческое соавторство с весной

— Задача жителей — навести порядок на так называемых межевых территориях — то есть, на пространстве, которое не относится к территории жилого дома, — говорит Сергей Конько. — Ближнее окружение зданий — это сфера забот управляющей компании, а межевая территория — формально как бы ничья. Но по факту — наша общая, потому заниматься ею нужно нам всем, сообща.  Среда обитания — это ведь не только площадка у подъезда. Это все, что окружает тебя по дороге на работу или в школу. Это пространство и формирует твое повседневное настроение, восприятие района.

Одна из площадок интенсивного труда — будущий сквер на улице Виталия Потылицина неподалеку от строящейся школы. «Шлифовка» его дизайна — дело ближайшего будущего, но роль известна уже сейчас.

Творческое соавторство с весной

— Вскоре после достройки школы и обустройства сквера тут возникнет хорошее прогулочное пространство, общественное ядро жилмассива, — делится планами Сергей Конько. — И оно, такое ядро, не единственное. Таких центров активности мы предусмотрели на Плющихинском несколько. Они с разным укладом, с разной функцией: для тихих прогулок мам с колясками, для более активного досуга. Из этого разряда — скейт-парк, который мы скоро обустроим. Это будет пространство, совершенно обособленное от векторов автомобильного движения, привольное место, где можно будет безопасно покататься на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах.

Финал субботника — награждение отличившихся. А именно — обмен мешков собранного мусора на пакеты со вкусными подарками. Подарки — лакомства к чаю. Это, пожалуй, самая обаятельная форма мотивации, сохраняющая суть трудового праздника. Чаепитие, кухонные посиделки — исконная форма соседского общения, а субботник — стартовая точка этого контакта. Стартовая точка приятельства, дружбы, общих хобби — всего того, что в обычном многоквартирном доме наших дней почти не завязывается, поскольку в ритме будней люди встречаются редко.

Творческое соавторство с весной

— Наблюдая за людьми на субботнике, я понимаю, что мы все делаем правильно, — резюмирует Сергей Конько. — Все получается, все идет естественно: идея соседского общения прижилась, укоренилась, она крепнет и растет. Субботник сработал как инструмент социализации, сдружил жильцов. Микрорайон — это не просто локация их квадратных метров. Это место, которое они сами одухотворяют своим трудом и творчеством.

Фото автора

Популярное с сайта

Технологии ЦЕРН будут использованы в проекте электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика

Технологии ЦЕРН будут использованы в проекте электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика

22/04/2019, 16:20
Договор предполагает не только участие России в экспериментах ЦЕРН, но и определяет область интересов Европейской организации по ядерным исследованиям в российских проектах.
АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

22/04/2019, 16:04
К участию приглашаются инновационные проекты в сфере социального предпринимательства.
Список потенциальных кандидатов в мэры продолжает расти

Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

22/04/2019, 12:53
Еще трое новосибрцев заявили об интересе к участию в выборах главы города.

Актуальный разговор

Точки концентрации в бизнесе

Точки концентрации в бизнесе

Все материалы
Новости

В Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти

22/04/2019, 18:44

Областной бюджет получил более 45 млн. рублей федеральных средств на ПЛП

22/04/2019, 18:02

Сибирская компания подписала эксклюзивный контракт с Medicare System S.L.U

22/04/2019, 17:43

Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины

22/04/2019, 17:22

На госпрограмму по безопасности дорожного движения добавят 1,1 млрд рублей

22/04/2019, 16:40

Технологии ЦЕРН будут использованы в проекте электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика

22/04/2019, 16:20

АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

22/04/2019, 16:04

Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

22/04/2019, 12:53

Летний комплект резины в Новосибирске обойдется автовладельцам в среднем в 7,1 тыс рублей

22/04/2019, 12:17

«Лиотех» и НГТУ НЭТИ запустили энергоэффективный электровоз на алмазной шахте в Якутии

22/04/2019, 11:54

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска