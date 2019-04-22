АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

В Новосибирске запускается акселерационная программа, которая обеспечивает доступ инновационных проектов в социальной сфере к необходимым ресурсам для развития, ускорения и дальнейшего масштабирования практики на всей территории Российской Федерации. Проект реализуется при поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В январе 2019 года в Москве на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» было отмечено, что стартапы в России не развиваются. Согласно докладу Дмитрия Пескова, директора направления «Молодые профессионалы», стартапов в стране «невероятно мало». Сегодня лидерам проектов не хватает ресурсов, знаний, навыков и мотивации для реализации успешных предпринимательских проектов, — говорится в сообщении.

Первое мероприятие пройдет в формате питч-сессии 25 апреля в 17.00 в городском инкубаторе «Гараж» по адресу: ул. Блюхера, 32. Заявки на участие в отборе проектов в акселератор принимаются до 22 апреля. Регистрация обязательна.

К участию приглашаются проекты по направлениям: технологии и проекты по реабилитации инвалидов и других категорий населения с ОВЗ, упрощение быта инвалидов, технологии и изделия медицинского назначения, социальные (умный дом и интернет вещей), информационные технологии для социальной сферы.

Десять проектов по итогу питч-сессии получат возможность бесплатно пройти акселератор социальных стартапов. Первый акселератор стартует 23 мая 2019 и продлится 15 недель. Итогом будут выступления перед широким кругом экспертов и инвесторов в августе 2019 года в рамках форума «Новосибирск – город безграничных возможностей. Инклюзивный туризм. Цифровизация. Доступная среда».

В акселераторе будут представлены проекты двух категорий. Первая – это инициаторы с научно-технологической идеей, которая будет прорабатываться с участием отраслевых экспертов. Вторая – проекты с уже оформленными технологическими решениями с целью создания и запуска бизнес-проектов для социальной сферы.

Одним из необходимых условий эффективной акселерационной программы является образовательная программа (серия менторских и экспертных сессий), которая позволяет проектам уже на ранней стадии выявить своего потребителя, исследовать его потребности и понять актуальность своей бизнес-модели, оформлять проекты для получения финансирования, работать с государственными и частными программами предоставления финансирования.

Основное внимание будет направлено на формирование индивидуальных траекторий развития, совершенствования и продвижения проектов, а также поиск и привлечение различных источников финансирования.

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